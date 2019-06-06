Окружной админсуд Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В столице сообщили о заминировании Окружного административного суда города Киева, проводится эвакуация, а назначенные заседания перенесены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Сейчас Окружной административный суд города Киева приостановил работу из-за сообщения о заминировании. Сейчас проводится эвакуация работников и посетителей суда. Заседания перенесены", - указали в суде.
Напомним, в Киеве в полицию поступили сообщения о минировании детских садов, магазинов и больниц.
Ранее в Киеве искали взрывчатку в сети ресторанов быстрого питания McDonald's.