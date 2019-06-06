Окружной админсуд Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва

"Сейчас Окружной административный суд города Киева приостановил работу из-за сообщения о заминировании. Сейчас проводится эвакуация работников и посетителей суда. Заседания перенесены", - указали в суде.

Напомним, в Киеве в полицию поступили сообщения о минировании детских садов, магазинов и больниц.

Ранее в Киеве искали взрывчатку в сети ресторанов быстрого питания McDonald's.