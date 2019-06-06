Окружний адмінсуд Києва евакуювали через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У столиці повідомили про замінування Окружного адміністративного суду міста Києва, проводиться евакуація, а призначені засідання перенесено. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу суду.
"Наразі Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив роботу через повідомлення про замінування. Зараз проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду. Засідання перенесено", - вказали у суді.
Нагадаємо, у Києві до поліції надійшли повідомлення про мінування дитячих садочків, магазинів та лікарень.
Раніше у Києві шукали вибухівку у мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's.