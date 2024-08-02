Согласно данным Национального банка Украины, в 2024-2025 годах ожидается дальнейший отток мигрантов за границу. Об этом сообщается в новом Инфляционном отчете НБУ, пишет УНН.

Детали

"В 2024-2025 годах ожидается дальнейший отток мигрантов за границу (около 400 и 300 тыс. человек соответственно). Это предположение ухудшено по сравнению с апрельским", - пишет НБУ.

Инфляционный отчет предполагает, что значительные разрушения украинской энергетической системы, сопровождающиеся длительными отключениями электроэнергии, повышают риски для отопительного сезона. Кроме бытовых неудобств, частые отключения негативно влияют на производственные процессы, что снижает экономическую активность и спрос на рабочую силу, дополнительно стимулируя миграцию. Медленная нормализация экономических условий из-за высоких рисков безопасности также будет способствовать миграции.

"Ожидается, что чистое возвращение мигрантов в Украину начнется в 2026 году и будет постепенным (около 400 тыс. человек), поскольку из-за долгой продолжительности пребывания за рубежом адаптация на новом месте возрастет, а условия в Украине, в том числе из-за перебоев с энергоснабжением, будут сложнее, чем предполагалось ранее", - отмечает Нацбанк.

Регулятор уверяет, что количество ВПЛ будет оставаться значительным, поскольку многим из них, по опросам, некуда возвращаться из-за значительных разрушений. Преобладают негативные риски еще большего оттока мигрантов за границу и их более позднего возвращения.

Весомыми факторами могут стать законодательные решения правительств стран-реципиентов относительно более глубокой интеграции украинских мигрантов и их детей в образовательные системы этих стран, что повысит склонность к объединению семей за рубежом. Это будет негативно влиять на предложение рабочей силы, потребительский спрос и сдерживать рост ВВП.

"Значительные изменения в структуре экономики и увеличение потребностей в квалифицированной рабочей силе будут приводить к дальнейшему усилению диспропорций на рынке труда, что будет стимулировать рост зарплат выше роста производительности в отдельных секторах. Однако быстрое восстановление жилья, инфраструктуры и увеличение количества рабочих мест благодаря оживлению экономики могут обусловить активное возвращение мигрантов", - добавили в НБУ.

Напомним

Выпускники украинских учебных заведений, которые сейчас находятся в Украине или за рубежом, могут получить документы об образовании через уполномоченных представителей по нотариально заверенной доверенности, без необходимости ехать в учебное заведение.