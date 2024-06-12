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Як отримати документи про освіту перебуваючи віддалено від закладу освіти або за кордоном: освітній омбудсмен дав відповіді

Як отримати документи про освіту перебуваючи віддалено від закладу освіти або за кордоном: освітній омбудсмен дав відповіді

Київ • УНН

 • 32858 перегляди

Випускники українських навчальних закладів, які наразі перебувають в Україні або за кордоном, можуть отримати документи про освіту через уповноважених представників за нотаріально посвідченою довіреністю, без необхідності їхати до навчального закладу.

Освітній омбудсмен дав відповіді, хто може отримати документ про освіту замість випускника, як отримати документи через закордонні дипломатичні установи України та як отримати документи про середню освіту, якщо школа не здійснює їх видачу, передає УНН.

Деталі

Випускники закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які перебувають на території України віддалено від закладу освіти або за кордоном, але навчалися в українському закладі освіти, можуть отримати документ про відповідний рівень освіти за певними процедурами. Тому їхати дитині та її законним представникам за свідоцтвом про освіту з іншого міста чи селища або з-за кордону до України не потрібно

- йдеться в повідомленні.

Хто може отримати документи про освіту замість випускника

Документи про загальну середню освіту та додатки до них випускникам, які тимчасово перебувають в інших регіонах України, можуть бути видані:

  • одному з батьків, законних представників неповнолітнього випускника;
  • іншим особам за довіреністю від повнолітнього випускника або від батьків неповнолітнього випускника.

Довіреність має бути посвідченою нотаріально або органом місцевого самоврядування.

Видача документів про професійно-технічну освіту державного зразка та додатків до них закладів професійно-технічної освіти, що розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації можуть бути видані одному з батьків або іншим законним представникам та іншим особам за довіреністю, посвідченою нотаріально.

Довіреність надає повнолітній випускник або батьки неповнолітнього випускника.

Документи про фахову передвищу та вищу освіту (дублікати документів) видаються випускникам або уповноваженим ними особам відповідно до законодавства.

В умовах воєнного стану може виникнути ситуація, коли заклад освіти в зоні бойових дій чи поблизу зони бойових дій або на деокупованих територіях, в якому навчається дитина, може перестати функціонувати в будь-який момент, зокрема напередодні завершення навчального року або не може видати документи про освіту. У такому разі органи управління освіти, керівники закладів освіти надають інформацію до органів управління освіти обласних, Київської міської державних адміністрацій про заклади освіти, в яких неможливо організувати видачу документів про загальну середню освіту і визначають поточне місце проживання (перебування) випускника

- зазначається в повідомленні.

Департаменти освіти Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської, Херсонської ОДА:

  • визначають заклади освіти, які будуть уповноважені організувати видачу документів таким випускникам, інформують місцеві управління та самі заклади й випускників про ці заклади;
  • організовують видачу документів про загальну середню освіту та додатків до них випускників, які тимчасово перебувають в інших регіонах України, одному з батьків, законних представників або іншим особам за довіреністю, посвідченою нотаріально або органом місцевого самоврядування.

Довіреність надає повнолітній випускник або батьки неповнолітнього випускника.

Випускник або його батьки (законні представники) можуть надати право іншій особі отримати документи про освіту та здійснювати певні дії для їх отримання. Видача документів здійснюватиметься за довіреністю, в якій вказують повноваження особи, яка буде представляти інтереси випускника, або батьків.

За кордоном можна посвідчити довіреність у закордонних дипломатичних установах України.

Нагадаємо

Якщо під час проходження національного мультипредметного тесту вимкнули світло, або оголошували повітряну тривогу, то учасники можуть написати заяву на повторне проходження НМТ під час додаткових сесій. Також учасники можуть дочекатися включення світла, або відбою тривоги та продовжити тест, але для цього необхідно написати відповідну заяву.

Павло Башинський

Павло Башинський

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