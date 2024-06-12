Как получить документы об образовании находясь удаленно от учебного заведения или за рубежом: образовательный омбудсмен дал ответы

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Орбан заявил, что Венгрия не будет блокировать решения НАТО по войне рф против Украины

Орбан заявил, что Венгрия не будет блокировать решения НАТО по войне рф против Украины

  •  112011 просмотра
В этом году концерн Rheinmetall запустит в Украине производство БМП Lynx

В этом году концерн Rheinmetall запустит в Украине производство БМП Lynx

  •  103816 просмотра
Боррель: цель саммита в Швейцарии - выработать общие параметры мира

Боррель: цель саммита в Швейцарии - выработать общие параметры мира

  •  103728 просмотра
Германия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 50 млн евро

Германия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 50 млн евро

  •  84548 просмотра
В Минобороны начинают тестирование новой системы управления данными: что это значит

В Минобороны начинают тестирование новой системы управления данными: что это значит

  •  65401 просмотра
публикации
Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд

Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд
Эксклюзив

  •  140008 просмотра
Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование
Эксклюзив

  •  137682 просмотра
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

11 июня 2024, 10:20  •  194257 просмотра
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

11 июня 2024, 05:39  •  211794 просмотра
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

10 июня 2024, 14:14  •  218978 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Миллионы насекомых ежегодно мигрируют через Пиренеи - новое исследование

Миллионы насекомых ежегодно мигрируют через Пиренеи - новое исследование

  •  41532 просмотра
"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

  •  112926 просмотра
12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

  •  106616 просмотра
11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня 2024, 03:03  •  121805 просмотра
Ветеран Гарольд Теренс женился в возрасте 100 лет на побережье высадки союзников в Нормандии

Ветеран Гарольд Теренс женился в возрасте 100 лет на побережье высадки союзников в Нормандии

10 июня 2024, 17:35  •  115515 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Как получить документы об образовании находясь удаленно от учебного заведения или за рубежом: образовательный омбудсмен дал ответы

Как получить документы об образовании находясь удаленно от учебного заведения или за рубежом: образовательный омбудсмен дал ответы

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 18:04  •  3357 просмотра

Read in English

Выпускники украинских учебных заведений, которые сейчас находятся в Украине или за рубежом, могут получить документы об образовании через уполномоченных представителей по нотариально заверенной доверенности, без необходимости ехать в учебное заведение.

Образовательный омбудсмен дал ответы, кто может получить документ об образовании вместо выпускника, как получить документы через зарубежные дипломатические учреждения Украины и как получить документы о среднем образовании, если школа не осуществляет их выдачу, передает УНН.

Детали

Выпускники учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые находятся на территории Украины удаленно от учебного заведения или за рубежом, но учились в украинском учебном заведении, могут получить документ о соответствующем уровне образования по определенным процедурам. Поэтому ехать ребенку и его законным представителям за свидетельством об образовании из другого города или поселка или из-за границы в Украину не нужно

- говорится в сообщении.

Кто может получить документы об образовании вместо выпускника

Документы об общем среднем образовании и приложения к ним выпускникам, которые временно находятся в других регионах Украины, могут быть выданы:

  • одному из родителей, законных представителей несовершеннолетнего выпускника;
  • другим лицам по доверенности от совершеннолетнего выпускника или от родителей несовершеннолетнего выпускника.

Доверенность должна быть удостоверена нотариально или органом местного самоуправления.

Выдача документов о профессионально-техническом образовании государственного образца и приложений к ним учреждений профессионально-технического образования, расположенных в районе проведения военных действий или находящихся во временной оккупации могут быть выданы одному из родителей или другим законным представителям и другим лицам по доверенности, заверенной нотариально.

Доверенность предоставляет совершеннолетний выпускник или родители несовершеннолетнего выпускника.

Документы о профессиональном предвысшем и высшем образовании (дубликаты документов) выдаются выпускникам или уполномоченным ими лицам в соответствии с законодательством.

В условиях военного положения может возникнуть ситуация, когда учебное заведение в зоне боевых действий или вблизи зоны боевых действий или на деоккупированных территориях, в котором учится ребенок, может перестать функционировать в любой момент, в частности накануне завершения учебного года или не может выдать документы об образовании. В таком случае органы управления образования, руководители учебных заведений предоставляют информацию в органы управления образования областных, Киевской городской государственных администраций о учебных заведениях, в которых невозможно организовать выдачу документов об общем среднем образовании и определяют текущее место жительства (пребывания) выпускника

- отмечается в сообщении.

Департаменты образования Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской ОГА:

  • определяют учебные заведения, которые будут уполномочены организовать выдачу документов таким выпускникам, информируют местные управления и сами заведения и выпускников об этих заведениях;
  • организуют выдачу документов об общем среднем образовании и приложений к ним выпускников, которые временно находятся в других регионах Украины, одному из родителей, законных представителей или другим лицам по доверенности, заверенной нотариально или органом местного самоуправления.

Доверенность предоставляет совершеннолетний выпускник или родители несовершеннолетнего выпускника.

Выпускник или его родители (законные представители) могут предоставить право другому лицу получить документы об образовании и осуществлять определенные действия для их получения. Выдача документов будет осуществляться по доверенности, в которой указывают полномочия лица, которое будет представлять интересы выпускника, или родителей.

За рубежом можно удостоверить доверенность в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Напомним

Если во время во время прохождения национального мультипредметного теста выключили свет, или объявляли воздушную тревогу, то участники могут написать заявление на повторное прохождение НМТ во время дополнительных сессий. Также участники могут дождаться включения света, или отбоя тревоги и продолжить тест, но для этого необходимо написать соответствующее заявление.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоНаши за границей
Эксклюзив
Эксперт: аграрным компаниям самим же выгодно участвовать в ремонте дорог, которые они разрушают своим транспортом
  •  103031 просмотра

Эксперт: аграрным компаниям самим же выгодно участвовать в ремонте дорог, которые они разрушают своим транспортом

Эксклюзив
Может быть меньше 50% сотрудников: нардеп о законопроекте об "экономическом бронировании"
  •  110929 просмотра

Может быть меньше 50% сотрудников: нардеп о законопроекте об "экономическом бронировании"

Эксклюзив
Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд
  •  140008 просмотра

Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд

Эксклюзив
Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира
  •  106143 просмотра

Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира

Эксклюзив
Компании должны получать "черную метку" за серый экспорт зерна и нарушение санкций - эксперт
  •  76146 просмотра

Компании должны получать "черную метку" за серый экспорт зерна и нарушение санкций - эксперт

Эксклюзив
НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист
  •  98405 просмотра

НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист

Эксклюзив
Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование
  •  137682 просмотра

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Эксклюзив
Даже война не дает понимания коррупционерам и бизнесменам, что сейчас страну нужно поддерживать – экономист о сером экспорте зерна
  •  70655 просмотра

Даже война не дает понимания коррупционерам и бизнесменам, что сейчас страну нужно поддерживать – экономист о сером экспорте зерна

Эксклюзив
Правоохранители должны оперативно реагировать, если работу участников «зернового коридора» блокируют - нардеп
  •  102910 просмотра

Правоохранители должны оперативно реагировать, если работу участников «зернового коридора» блокируют - нардеп

Эксклюзив
Политолог о Глобальном саммите мира: Украина должна выбить из рук других стран козыри, позволяющие им предлагать свои варианты мирного плана
11 июня 2024, 13:47  •  120304 просмотра

Политолог о Глобальном саммите мира: Украина должна выбить из рук других стран козыри, позволяющие им предлагать свои варианты мирного плана

Популярные

В Минобороны начинают тестирование новой системы управления данными: что это значит

В Минобороны начинают тестирование новой системы управления данными: что это значит

  •  65401 просмотра
Германия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 50 млн евро

Германия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 50 млн евро

  •  84548 просмотра
Боррель: цель саммита в Швейцарии - выработать общие параметры мира

Боррель: цель саммита в Швейцарии - выработать общие параметры мира

  •  103728 просмотра
В этом году концерн Rheinmetall запустит в Украине производство БМП Lynx

В этом году концерн Rheinmetall запустит в Украине производство БМП Lynx

  •  103816 просмотра
Орбан заявил, что Венгрия не будет блокировать решения НАТО по войне рф против Украины

Орбан заявил, что Венгрия не будет блокировать решения НАТО по войне рф против Украины

  •  112011 просмотра

Публикации

Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд

Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд
Эксклюзив

  •  140008 просмотра
Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование
Эксклюзив

  •  137682 просмотра
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

11 июня 2024, 10:20  •  194257 просмотра
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

11 июня 2024, 05:39  •  211794 просмотра
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

10 июня 2024, 14:14  •  218978 просмотра

Война

Генсек НАТО: Италия пообещала предоставить Украине еще одну батарею SAM/T

Генсек НАТО: Италия пообещала предоставить Украине еще одну батарею SAM/T

  •  6183 просмотра
Франция, Турция и Япония планируют совместные проекты с Одесской областью - Кипер

Франция, Турция и Япония планируют совместные проекты с Одесской областью - Кипер

  •  23710 просмотра
Боновые сетки и баржи: партизаны показали, как выглядит российская оборона вокруг Крымского моста

Боновые сетки и баржи: партизаны показали, как выглядит российская оборона вокруг Крымского моста

  •  19954 просмотра
Удар рф по Кривому Рогу: в полицию поступило более 40 заявлений от пострадавших

Удар рф по Кривому Рогу: в полицию поступило более 40 заявлений от пострадавших

  •  29205 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: горячее всего на Покровском направлении, 12 атак врага до сих пор продолжаются

Генштаб о ситуации на фронте: горячее всего на Покровском направлении, 12 атак врага до сих пор продолжаются

  •  32035 просмотра

политика

Генсек НАТО: Италия пообещала предоставить Украине еще одну батарею SAM/T

Генсек НАТО: Италия пообещала предоставить Украине еще одну батарею SAM/T

  •  6183 просмотра
Франция, Турция и Япония планируют совместные проекты с Одесской областью - Кипер

Франция, Турция и Япония планируют совместные проекты с Одесской областью - Кипер

  •  23710 просмотра
Энергетика, промышленность, градостроительство: Кипер назвал приоритеты Одесской области на берлинской конференции по восстановлению

Энергетика, промышленность, градостроительство: Кипер назвал приоритеты Одесской области на берлинской конференции по восстановлению

  •  31362 просмотра
В Минобороны начинают тестирование новой системы управления данными: что это значит

В Минобороны начинают тестирование новой системы управления данными: что это значит

  •  65553 просмотра
Зеленский обсудил с принцем Саудовской Аравии ожидаемые результаты Саммита мира

Зеленский обсудил с принцем Саудовской Аравии ожидаемые результаты Саммита мира

  •  42477 просмотра

Война

Генсек НАТО: Италия пообещала предоставить Украине еще одну батарею SAM/T

Генсек НАТО: Италия пообещала предоставить Украине еще одну батарею SAM/T

  •  6183 просмотра
Франция, Турция и Япония планируют совместные проекты с Одесской областью - Кипер

Франция, Турция и Япония планируют совместные проекты с Одесской областью - Кипер

  •  23710 просмотра
Боновые сетки и баржи: партизаны показали, как выглядит российская оборона вокруг Крымского моста

Боновые сетки и баржи: партизаны показали, как выглядит российская оборона вокруг Крымского моста

  •  19954 просмотра
Удар рф по Кривому Рогу: в полицию поступило более 40 заявлений от пострадавших

Удар рф по Кривому Рогу: в полицию поступило более 40 заявлений от пострадавших

  •  29205 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: горячее всего на Покровском направлении, 12 атак врага до сих пор продолжаются

Генштаб о ситуации на фронте: горячее всего на Покровском направлении, 12 атак врага до сих пор продолжаются

  •  32035 просмотра

политика

Генсек НАТО: Италия пообещала предоставить Украине еще одну батарею SAM/T

Генсек НАТО: Италия пообещала предоставить Украине еще одну батарею SAM/T

  •  6183 просмотра
Франция, Турция и Япония планируют совместные проекты с Одесской областью - Кипер

Франция, Турция и Япония планируют совместные проекты с Одесской областью - Кипер

  •  23710 просмотра
Энергетика, промышленность, градостроительство: Кипер назвал приоритеты Одесской области на берлинской конференции по восстановлению

Энергетика, промышленность, градостроительство: Кипер назвал приоритеты Одесской области на берлинской конференции по восстановлению

  •  31362 просмотра
В Минобороны начинают тестирование новой системы управления данными: что это значит

В Минобороны начинают тестирование новой системы управления данными: что это значит

  •  65553 просмотра
Зеленский обсудил с принцем Саудовской Аравии ожидаемые результаты Саммита мира

Зеленский обсудил с принцем Саудовской Аравии ожидаемые результаты Саммита мира

  •  42477 просмотра

Новости Бизнеса

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

  •  39467 просмотра
Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?

Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?

  •  44453 просмотра
WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

10 июня 2024, 11:09  •  89036 просмотра

Экономика

Франция, Турция и Япония планируют совместные проекты с Одесской областью - Кипер

Франция, Турция и Япония планируют совместные проекты с Одесской областью - Кипер

  •  23710 просмотра
В Украине из-за непогоды без света осталось более 80 тыс. абонентов

В Украине из-за непогоды без света осталось более 80 тыс. абонентов

  •  20518 просмотра
Московская биржа остановила торги долларом и евро на фоне санкций США

Московская биржа остановила торги долларом и евро на фоне санкций США

  •  25007 просмотра
Украина впервые отправит подсолнечное масло в рамках "Grain from Ukraine" в страны Африки

Украина впервые отправит подсолнечное масло в рамках "Grain from Ukraine" в страны Африки

  •  25132 просмотра
В Украине есть 4,6 млн ВПЛ и только 1,5 млн получают выплаты - Верещук

В Украине есть 4,6 млн ВПЛ и только 1,5 млн получают выплаты - Верещук

  •  54171 просмотра

Киев

Масштабный ливень в столице: за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков

Масштабный ливень в столице: за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков

  •  22975 просмотра
Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут только на два часа

Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут только на два часа

  •  23536 просмотра
В столице транспортный коллапс из-за непогоды: на каких улицах затруднено движение

В столице транспортный коллапс из-за непогоды: на каких улицах затруднено движение

  •  29260 просмотра
Марш "КиевПрайд" пройдет на улицах Киева, а не в столичном метро - Шарыгина

Марш "КиевПрайд" пройдет на улицах Киева, а не в столичном метро - Шарыгина

  •  28875 просмотра
Затопленные улицы и пробки по всему городу: из-за масштабного ливня в Киеве случился транспортный коллапс

Затопленные улицы и пробки по всему городу: из-за масштабного ливня в Киеве случился транспортный коллапс

  •  29658 просмотра