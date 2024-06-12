Как получить документы об образовании находясь удаленно от учебного заведения или за рубежом: образовательный омбудсмен дал ответы

Образовательный омбудсмен дал ответы, кто может получить документ об образовании вместо выпускника, как получить документы через зарубежные дипломатические учреждения Украины и как получить документы о среднем образовании, если школа не осуществляет их выдачу, передает УНН.

Детали

Выпускники учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые находятся на территории Украины удаленно от учебного заведения или за рубежом, но учились в украинском учебном заведении, могут получить документ о соответствующем уровне образования по определенным процедурам. Поэтому ехать ребенку и его законным представителям за свидетельством об образовании из другого города или поселка или из-за границы в Украину не нужно - говорится в сообщении.

Кто может получить документы об образовании вместо выпускника

Документы об общем среднем образовании и приложения к ним выпускникам, которые временно находятся в других регионах Украины, могут быть выданы:

одному из родителей, законных представителей несовершеннолетнего выпускника;

другим лицам по доверенности от совершеннолетнего выпускника или от родителей несовершеннолетнего выпускника.



Доверенность должна быть удостоверена нотариально или органом местного самоуправления.

Выдача документов о профессионально-техническом образовании государственного образца и приложений к ним учреждений профессионально-технического образования, расположенных в районе проведения военных действий или находящихся во временной оккупации могут быть выданы одному из родителей или другим законным представителям и другим лицам по доверенности, заверенной нотариально.

Доверенность предоставляет совершеннолетний выпускник или родители несовершеннолетнего выпускника.

Документы о профессиональном предвысшем и высшем образовании (дубликаты документов) выдаются выпускникам или уполномоченным ими лицам в соответствии с законодательством.

В условиях военного положения может возникнуть ситуация, когда учебное заведение в зоне боевых действий или вблизи зоны боевых действий или на деоккупированных территориях, в котором учится ребенок, может перестать функционировать в любой момент, в частности накануне завершения учебного года или не может выдать документы об образовании. В таком случае органы управления образования, руководители учебных заведений предоставляют информацию в органы управления образования областных, Киевской городской государственных администраций о учебных заведениях, в которых невозможно организовать выдачу документов об общем среднем образовании и определяют текущее место жительства (пребывания) выпускника - отмечается в сообщении.

Департаменты образования Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской ОГА:

определяют учебные заведения, которые будут уполномочены организовать выдачу документов таким выпускникам, информируют местные управления и сами заведения и выпускников об этих заведениях;

организуют выдачу документов об общем среднем образовании и приложений к ним выпускников, которые временно находятся в других регионах Украины, одному из родителей, законных представителей или другим лицам по доверенности, заверенной нотариально или органом местного самоуправления.



Доверенность предоставляет совершеннолетний выпускник или родители несовершеннолетнего выпускника.

Выпускник или его родители (законные представители) могут предоставить право другому лицу получить документы об образовании и осуществлять определенные действия для их получения. Выдача документов будет осуществляться по доверенности, в которой указывают полномочия лица, которое будет представлять интересы выпускника, или родителей.

За рубежом можно удостоверить доверенность в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Напомним

Если во время во время прохождения национального мультипредметного теста выключили свет, или объявляли воздушную тревогу, то участники могут написать заявление на повторное прохождение НМТ во время дополнительных сессий. Также участники могут дождаться включения света, или отбоя тревоги и продолжить тест, но для этого необходимо написать соответствующее заявление.