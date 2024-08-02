Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что из-за увеличения количества мужчин 25+ по отношению к количеству такой же категории довоенного периода, МОН выдвинуло гипотезу, что около 200 тысяч мужчин поступает в учреждения высшего образования для фиктивного обучения. Об этом он сказал во время рабочего визита в Николаевскую область, передает корреспондент УНН.

"Мы фокусируем свое внимание на таком критически неприемлемом явлении, как фиктивное обучение в учреждениях высшего образования. Я должен сказать, что сегодня, проведя выборочные проверки Государственной службы качества образования в ряде учебных заведений различных форм собственности, уровней и регионов - от Киевских до региональных, от частных до государственных и коммунальных, малых и больших, мы обнаружили определенную гипотезу. По этой гипотезе мы можем оценивать, что по количеству мужчин 25+ и количества такой же категории довоенного периода, рост позволяет нам выдвинуть гипотезу, что около 200 000 мужчин поступает в учреждения высшего образования на разные уровни: бакалаврат, магистратуру, даже профессиональное предвысшее образование, хотя фокус был на бакалаврат, магистратуру и далее на аспирантуру", - говорит Лисовой.

Он рассказал, что эта проблема привлекла внимание МОН, и было проведено не одно совещание на уровне премьер-министра и Офиса президента. К совещанию, которое проводилось главами областных военных администраций, были привлечены ректоры и представители учебных заведений.

"Мы будем очень внимательно проверять и обращать внимание на это явление. Сейчас база данных нам даст общие показатели, и мы еще раз проанализируем те аномалии, которые обнаружим. Здесь есть несколько негативных аспектов", - добавляет министр.

Он убежден, что вопрос мобилизации - это лишь один аспект, но когда сосредотачиваемся на организации эффективного обучения в учебных заведениях, это приводит к деградации системы высшего образования.

Напомним

Как ранее сообщал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, увеличения количества мест на магистратуру и аспирантуру не будет - независимо от спроса и других различных обстоятельств. Образовательная сфера никогда в жизни не будет помогать людям, которые используют различные способы для того, чтобы не выполнять свои Конституционные обязанности.