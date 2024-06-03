Збільшення кількості місць на магістратуру та аспірантуру не буде попри попит – МОН

Збільшення кількості місць на магістратуру та аспірантуру не буде не залежно від попиту й інших різних обставин. Освітня сфера ніколи в житті не буде допомагати людям, які використовують різноманітні способи для того, щоб не виконувати свої Конституційні обов’язки.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

В цьому році кількість бажаючих ступити на магістратуру та аспірантуру сягнуло понад 200 тис. осіб, це саме ті люди, які зареєструвалися на ЄВІ

За його словами, зазвичай на такі іспити реєструється переважно 120-130 тисяч осіб.

Що стосується збільшення кількості місць, то збільшення кількості місць не буде. Тому що всі місця вони є лімітовані ліцензійними обмеженнями. Тобто в залежності від кількості ліцензій у кожному закладі вищої освіти. Перегляду ліцензійних місць зараз не буде відбуватися не залежно від попиту й незалежно від інших різних обставин. Освітяни, освітня сфера ніколи в житті не буде скажімо так допомагати тим людям, які використовують різноманітні способи для того, щоб не виконувати свої Конституційні обов’язки