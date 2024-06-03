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Збільшення кількості місць на магістратуру та аспірантуру не буде попри попит – МОН

Збільшення кількості місць на магістратуру та аспірантуру не буде попри попит – МОН

Київ • УНН

 • 16410 перегляди

Кількість місць у магістратурі та аспірантурі не буде збільшено, незважаючи на високий попит - понад 200 000 абітурієнтів цього року, через ліцензійні обмеження на кількість місць у кожному вищому навчальному закладі.

Збільшення кількості місць на магістратуру та аспірантуру не буде не залежно від попиту й інших різних обставин. Освітня сфера ніколи в житті не буде допомагати людям, які використовують різноманітні способи для того, щоб не виконувати свої Конституційні обов’язки.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

В цьому році кількість бажаючих ступити на магістратуру та аспірантуру сягнуло понад 200 тис. осіб, це саме ті люди, які зареєструвалися на ЄВІ

- сказав Вітренко.

За його словами, зазвичай на такі іспити реєструється переважно 120-130 тисяч осіб.

Що стосується збільшення кількості місць, то збільшення кількості місць не буде. Тому що всі місця вони є лімітовані ліцензійними обмеженнями. Тобто в залежності від кількості ліцензій у кожному закладі вищої освіти. Перегляду ліцензійних місць зараз не буде відбуватися не залежно від попиту й незалежно від інших різних обставин. Освітяни, освітня сфера ніколи в житті не буде скажімо так допомагати тим людям, які використовують різноманітні способи для того, щоб не виконувати свої Конституційні обов’язки

 - зазначив Вітренко.

Мобілізація студентів: хто згідно з новим законом має відстрочку та які є нюанси27.04.24, 14:55 • 208488 переглядiв

Доповнення

Станом на 27 травня до приймальних комісій закладів вищої освіти звернулися й отримали екзаменаційні листки понад 167 тис. потенційних учасників.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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