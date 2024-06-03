Увеличение количества мест на магистратуру и аспирантуру не будет несмотря на спрос-МОН

Увеличение количества мест на магистратуру и аспирантуру не будет не зависимо от спроса и других различных обстоятельств. Образовательная сфера никогда в жизни не будет помогать людям, которые используют разнообразные способы для того, чтобы не выполнять свои конституционные обязанности.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко во время брифинга, передает Корреспондент УНН.

В этом году количество желающих поступить на магистратуру и аспирантуру достигло более 200 тыс. человек, это именно те люди, которые зарегистрировались на Еве - сказал Витренко.

По его словам, обычно на такие экзамены регистрируется преимущественно 120-130 тысяч человек.

Что касается увеличения количества мест, то увеличения количества мест не будет. Потому что все места они являются лимитированы лицензионными ограничениями. То есть в зависимости от количества лицензий в каждом заведении высшего образования. Пересмотра лицензионных мест сейчас не будет происходить независимо от спроса и независимо от других различных обстоятельств. Педагоги, образовательная сфера никогда в жизни не будет скажем так помогать тем людям, которые используют разнообразные способы для того, чтобы не выполнять свои конституционные обязанности - отметил Витренко.

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Дополнение

По состоянию на 27 мая в приемные комиссии высших учебных заведений обратились и получили экзаменационные листки более 167 тыс. потенциальных участников.