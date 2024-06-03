Увеличение количества мест на магистратуру и аспирантуру не будет несмотря на спрос-МОН

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

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В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
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В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  107386 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

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Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
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Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172432 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

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Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163187 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

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Увеличение количества мест на магистратуру и аспирантуру не будет несмотря на спрос-МОН

Количество мест в магистратуре и аспирантуре не будет увеличено, несмотря на высокий спрос - более 200 000 абитуриентов в этом году, из-за лицензионных ограничений на количество мест в каждом высшем учебном заведении.

Общество •   •  951 просмотра
Увеличение количества мест на магистратуру и аспирантуру не будет несмотря на спрос-МОН

Суд признал незаконным решение Нацбанка о ликвидации банка "Конкорд" - Соседка

Днепропетровский окружной административный суд признал незаконным и отменил решение Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд".

Экономика •   •  1532 просмотра
Суд признал незаконным решение Нацбанка о ликвидации банка "Конкорд" - Соседка

На этой неделе Раду ожидают кадровые вопросы: нардеп назвал имя новых министров

Верховная Рада может проголосовать на этой неделе за назначение Алексея Чернышева новым министром инфраструктуры, а Алексея Кулебы - новым министром регионального развития.

политика •   •  3141 просмотра
На этой неделе Раду ожидают кадровые вопросы: нардеп назвал имя новых министров

На Полтавщине 11 населенных пунктов остаются без электроэнергии - ОВА

11 населенных пунктов Полтавской области остаются без электроснабжения, всего это 1,4 тысячи потребителей.

Общество •   •  2994 просмотра
На Полтавщине 11 населенных пунктов остаются без электроэнергии - ОВА

Почти 400 договоров на 47 миллиардов гривен, 38% товаров уже доставлены в ВСУ: в ГОТ отчитались за полгода работы

Почти 400 договоров на 47 миллиардов гривен, 38% товаров уже доставлены в ВСУ: в ГОТ отчитались за полгода работы.

Экономика •   •  3027 просмотра
Почти 400 договоров на 47 миллиардов гривен, 38% товаров уже доставлены в ВСУ: в ГОТ отчитались за полгода работы

В Польше фермеры планируют блокировать грузовой участок пропуска "Рава-Русская-Гребенное"

Польские фермеры планируют полностью заблокировать движение грузовиков на выезд из Украины через пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" с 4 по 6 июня.

Общество •   •  3553 просмотра
В Польше фермеры планируют блокировать грузовой участок пропуска "Рава-Русская-Гребенное"

Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в завод по производству снарядов в Литве

Немецкий гигант военной промышленности Rheinmetall инвестирует более 180 миллионов евро в строительство завода по производству артиллерийских снарядов в Литве, что создаст по меньшей мере 150 новых рабочих мест.

Новости Мира •   •  3405 просмотра
Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в завод по производству снарядов в Литве

В рф вспыхнул склад с боеприпасами, пострадали 7 военных

Склад боеприпасов загорелся в российском военном лагере в белгородской области, в результате чего пострадали 7 солдат.

Новости Мира •   •  3026 просмотра
В рф вспыхнул склад с боеприпасами, пострадали 7 военных

Вражеские каналы распространяют фальшивый документ о якобы эвакуации руководства Харьковской области - Центр противодействия дезинформации

Пророссийскими каналами распространяется фейк о якобы отданном приказе эвакуировать чиновников из определенных населенных пунктов Харьковской области, чтобы посеять панику и дестабилизировать ситуацию.

Война •   •  5458 просмотра
Вражеские каналы распространяют фальшивый документ о якобы эвакуации руководства Харьковской области - Центр противодействия дезинформации

В условиях войны, перезапуск ЗАЭС может иметь последствия, которые трудно предсказать - МАГАТЭ

В условиях войны, перезапуск удерживаемой Россией Запорожской атомной электростанции может иметь непредсказуемые и опасные последствия. Об этом предупредил глава агентства ООН по ядерному надзору после встречи с российскими официальными лицами.

политика •   •  4884 просмотра
В условиях войны, перезапуск ЗАЭС может иметь последствия, которые трудно предсказать - МАГАТЭ