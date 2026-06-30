Около 17 кг наркотиков и более полумиллиона гривен - на Полтавщине полиция раскрыла канал сбыта наркотиков

Полицейские раскрыли двух местных жителей, причастных к незаконному обороту наркотиков на территории Полтавского района. Во время обысков правоохранители изъяли около 17 килограммов наркотических веществ, наркосодержащие растения, оборудование для фасовки, а также более 400 тысяч гривен и около 5 тысяч долларов. Сообщникам вручили подозрения, они находятся под стражей. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

По словам начальника отдела полиции №2 Полтавского районного управления полиции Михаила Ильницкого, к противоправной деятельности причастны местные жители 1976 и 1979 годов рождения. Следователи и оперативники задокументировали факты приобретения, хранения и сбыта наркотических средств на территории Полтавского района - говорится в сообщении.

Во время санкционированного обыска по месту жительства одного из фигурантов полицейские обнаружили и изъяли около 17 килограммов наркотического вещества растительного происхождения, а также наркосодержащие растения. Кроме того, в ходе следственных действий правоохранители изъяли значительные суммы средств в национальной и иностранной валюте, которые могут быть связаны с противоправной деятельностью.

Изъятые вещественные доказательства направлены на судебные экспертизы.

Мужчинам уже сообщено о подозрении и избраны меры пресечения – содержание под стражей - сообщил Михаил Ильницкий.

Под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры начато уголовное производство по частям 2 и 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, если предметом таких действий были наркотические средства в особо крупных размерах.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит от девяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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