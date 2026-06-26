В Киеве задержали мужчину, который хранил наркотики на сумму более 3 млн гривен

Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители задержали в Киеве мужчину, который заказал кокаин в банке из-под детского питания через почтомат, а дома хранил выпечку с наркотиками. У него изъяли наркотические вещества на сумму более 3 млн гривен, сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

По данным следствия, 35-летний мужчина приобрел кокаин для того, чтобы наладить его розничный сбыт.

В банке ему переслали два брикета кокаина общим весом 315 г. По ценам "черного рынка" стоимость одного грамма этого наркотического средства составляет около 250 долларов США - сообщили в прокуратуре.

Общая стоимость изъятого кокаина составляет почти 79 тысяч долларов США. Также в квартире задержанного обнаружили и изъяли пакеты с мефедроном, Альфа-PVP, каннабис, МДМА, ЛСД, готовые к сбыту желейные конфеты, кексы и печенье с содержанием запрещенных веществ.

Задержанному сообщено о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупных размерах с целью сбыта (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним

Недавно правоохранители разоблачили и прекратили деятельность организованной группы из семи человек, которая наладила схему сбыта наркотических средств в Киеве и Киевской области. Кроме того, наркотики сбывались и в Киевском следственном изоляторе.