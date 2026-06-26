В Киеве задержали мужчину, который хранил наркотики на сумму более 3 млн гривен
Киев • УНН
35-летний мужчина заказал кокаин в банке из-под детского питания через почтомат. У него изъяли наркотики на 3 млн гривен, включая выпечку с наркотиками. Задержанному грозит лишение свободы от 9 до 12 лет.
Правоохранители задержали в Киеве мужчину, который заказал кокаин в банке из-под детского питания через почтомат, а дома хранил выпечку с наркотиками. У него изъяли наркотические вещества на сумму более 3 млн гривен, сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
По данным следствия, 35-летний мужчина приобрел кокаин для того, чтобы наладить его розничный сбыт.
В банке ему переслали два брикета кокаина общим весом 315 г. По ценам "черного рынка" стоимость одного грамма этого наркотического средства составляет около 250 долларов США
Общая стоимость изъятого кокаина составляет почти 79 тысяч долларов США. Также в квартире задержанного обнаружили и изъяли пакеты с мефедроном, Альфа-PVP, каннабис, МДМА, ЛСД, готовые к сбыту желейные конфеты, кексы и печенье с содержанием запрещенных веществ.
Задержанному сообщено о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупных размерах с целью сбыта (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним
Недавно правоохранители разоблачили и прекратили деятельность организованной группы из семи человек, которая наладила схему сбыта наркотических средств в Киеве и Киевской области. Кроме того, наркотики сбывались и в Киевском следственном изоляторе.