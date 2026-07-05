Без электроэнергии остались оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей

"Крымский рубильник - OFF": Мадьяр заявил о поражении 16 энергоузлов за двое суток и призвал оккупантов собирать чемоданы

Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point

путин может пойти на массовую мобилизацию из-за угрозы проигрыша в Украине - Atlantic Council

Удары Украины по Крыму являются кошмаром для кремля - NYT

Враг атаковал предприятие в Днепре утром 5 июля

Враг нанес пять ударов по Запорожью - среди раненых ребенок, пострадала критическая инфраструктура

Авиаудар по Краматорску: количество раненых возросло, среди пострадавших ребенок

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Дожди и грозы задержатся в Украине еще на три дня - синоптики рассказали, ждать ли прохлады

Зеленский провел совещание с командованием ВМС в Одесской области: речь шла об увеличении количества вертолетов для противодействия дронам

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