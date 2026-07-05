Без электроэнергии остались оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей
Киев • УНН
Все населенные пункты на оккупированной части Херсонской области полностью или частично обесточены. Частичное отключение электроэнергии также зафиксировано на оккупированной территории Запорожской области.
Все населенные пункты на подконтрольной России части Херсонской области остались без электроэнергии. Также свет частично пропал на оккупированной территории Запорожской области. Об этом говорится в сообщениях оккупационных администраций, пишет УНН.
Гауляйтер владимир сальдо, которого россияне назначили "губернатором" Херсонской области, сообщил о масштабном отключении электроэнергии на оккупированной части региона.
"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение", — написал сальдо в своем Telegram-канале.
Коллаборант не уточнил, что стало причиной масштабного отключения электроэнергии.
О частичном отключении электроэнергии также сообщил глава оккупационной администрации Запорожской области, коллаборант евген балицкий. По его словам, причиной этого якобы стали "атаки со стороны противника".
"Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Продолжается оценка повреждений", — сообщил балицкий.
Он добавил, что отключение электроэнергии якобы не повлияло на работу критической инфраструктуры.
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