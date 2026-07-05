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Без электроэнергии остались оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Все населенные пункты на оккупированной части Херсонской области полностью или частично обесточены. Частичное отключение электроэнергии также зафиксировано на оккупированной территории Запорожской области.

Без электроэнергии остались оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей

Все населенные пункты на подконтрольной России  части Херсонской области остались без электроэнергии. Также свет частично пропал на оккупированной территории Запорожской области. Об этом говорится в сообщениях оккупационных администраций, пишет УНН.

Гауляйтер владимир сальдо, которого россияне назначили "губернатором" Херсонской области, сообщил о масштабном отключении электроэнергии на оккупированной части региона.

"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение", — написал сальдо в своем Telegram-канале.

Коллаборант не уточнил, что стало причиной масштабного отключения электроэнергии.

О частичном отключении электроэнергии также сообщил глава оккупационной администрации Запорожской области, коллаборант евген балицкий. По его словам, причиной этого якобы стали "атаки со стороны противника".

"Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Продолжается оценка повреждений", — сообщил балицкий.

Он добавил, что отключение электроэнергии якобы не повлияло на работу критической инфраструктуры.

"Крымский рубильник - OFF": Мадьяр заявил о поражении 16 энергоузлов за двое суток и призвал оккупантов собирать чемоданы05.07.26, 16:30 • 7948 просмотров

Ольга Розгон

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