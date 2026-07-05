"Крымский рубильник - OFF": Мадьяр заявил о поражении 16 энергоузлов за двое суток и призвал оккупантов собирать чемоданы

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что украинские военные за последние 48 часов поразили 16 энергетических объектов на временно оккупированных территориях, большинство из которых расположены в Крыму. По его словам, это часть системной кампании по уничтожению тыловой инфраструктуры российских войск на полуострове, пишет УНН.

Детали

Минус 16 энергоузлов за 48 часов. Крымский рубильник в положении off… Речь не о розетке, но о демонтаже вражеских тылов в Крыму: тотальный ПВОпад, логистический и топливный голод, энергоузлы и связь – это вообще лишнее, последовательная изоляция военного присутствия на полуострове вплоть до полного оттока колонизаторов и коллаборантов - написал Роберт "Мадьяр" Бровди в Telegram

Бровди также иронично прокомментировал попытки оккупантов компенсировать потери электроснабжения использованием генераторов.

"Аналоговнетные" технологии без розетки, конечно, немного поработают на генераторе, но это не перспективно. Смотреть Соловьева "о победе" становится технически сложно - реальность выключает пропаганду - написал командующий.

Отдельно он обратился к российским военным и представителям оккупационной администрации с призывом покинуть временно оккупированный Крым.

В перечень объектов, которые, по его словам, были поражены за последние 48 часов, вошли подстанции "Западно-Крымская" (330 кВ), "Бахчисарай" (220 кВ), "Саки", "Зимнее", "Нива", "Степное", "Ковыльное", "Трактовое", "Яны Капу" и "Славянское" во временно оккупированном Крыму. Также под ударами оказались подстанции "Геническ" и "Оверьяновка" на временно оккупированной части Херсонской области, а также трансформаторные подстанции в Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, по информации командующего СБС, в целом за 1-5 июля украинские подразделения поразили 37 энергоузлов на временно оккупированных территориях юга Украины. В системных поражениях, в том числе, было использовано оружие компании Fire Point - такой вывод можно сделать из опубликованного видео, с фирменным зеленым прицелом в виде сердца.

Напомним

25 июня Президент Украины Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию воздействия на государство-агрессора, целью которой является принуждение россии к прекращению войны. Операция предусматривает применение дальнобойных средств поражения и реализацию комплексного плана воздействия на военную инфраструктуру противника.