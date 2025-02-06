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Оккупационные власти ограничили движение на дорогах Крыма из-за ухудшения погоды

Оккупационные власти ограничили движение на дорогах Крыма из-за ухудшения погоды

Киев  •  УНН

 • 6889 просмотра

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Во временно оккупированном Крыму перекрыли три участка дорог из-за непогоды. Ограничения будут действовать до устранения последствий ухудшения дорожной ситуации, более 18 тысяч абонентов остаются без света.

Власти рф ввели ограничения на дорогах во временно оккупированном Крыму из-за непогоды. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, созданный россией Минтранспорта Крыма сообщил, что будут перекрыты некоторые участки дорог:

Белогорск-Феодосия (от села Грушевка до города Старый Крым);

Алушта-Судак-Феодосия (от Судака до поворота на село Краснокаменка);

Грушевка-Судак (от села Переваловка до села Лесное).

Ограничения введены на период устранения последствий ухудшения дорожной ситуации.

Напомним

Из-за сложных погодных условий во временно оккупированном Крыму без электроснабжения осталось более 18 тысяч абонентов.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
krymКрым

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