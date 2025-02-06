Оккупационные власти ограничили движение на дорогах Крыма из-за ухудшения погоды
Киев • УНН
Во временно оккупированном Крыму перекрыли три участка дорог из-за непогоды. Ограничения будут действовать до устранения последствий ухудшения дорожной ситуации, более 18 тысяч абонентов остаются без света.
Власти рф ввели ограничения на дорогах во временно оккупированном Крыму из-за непогоды. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, созданный россией Минтранспорта Крыма сообщил, что будут перекрыты некоторые участки дорог:
Белогорск-Феодосия (от села Грушевка до города Старый Крым);
Алушта-Судак-Феодосия (от Судака до поворота на село Краснокаменка);
Грушевка-Судак (от села Переваловка до села Лесное).
Ограничения введены на период устранения последствий ухудшения дорожной ситуации.
Напомним
Из-за сложных погодных условий во временно оккупированном Крыму без электроснабжения осталось более 18 тысяч абонентов.