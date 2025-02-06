Окупаційна влада обмежила рух на дорогах Криму через погіршення погоди
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Криму перекрили три ділянки доріг через негоду. Обмеження діятимуть до усунення наслідків погіршення дорожньої ситуації, понад 18 тисяч абонентів залишаються без світла.
Влада рф ввела обмеження на дорогах у тимчасово окупованому Криму через негоду. Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
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Як пише видання, створений росією Мінтранспорту Криму повідомив, що будуть перекриті деякі ділянки доріг:
Білогірськ-Феодосія (від села Грушівка до міста Старий Крим);
Алушта-Судак-Феодосія (від Судака до повороту на село Краснокам'янка);
Грушівка-Судак (від села Перевалівка до села Лісове).
Обмеження введені на період усунення наслідків погіршення дорожньої ситуації.
Нагадаємо
Через складні погодні умови в тимчасово окупованому Криму без електропостачання залишилося понад 18 тисяч абонентів.