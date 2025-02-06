Окупаційна влада обмежила рух на дорогах Криму через погіршення погоди

Влада рф ввела обмеження на дорогах у тимчасово окупованому Криму через негоду. Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.

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Як пише видання, створений росією Мінтранспорту Криму повідомив, що будуть перекриті деякі ділянки доріг:

Білогірськ-Феодосія (від села Грушівка до міста Старий Крим);

Алушта-Судак-Феодосія (від Судака до повороту на село Краснокам'янка);

Грушівка-Судак (від села Перевалівка до села Лісове).

Обмеження введені на період усунення наслідків погіршення дорожньої ситуації.

Нагадаємо

Через складні погодні умови в тимчасово окупованому Криму без електропостачання залишилося понад 18 тисяч абонентів.