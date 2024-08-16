Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Севастополь
Киев • УНН
Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя заявил об атаке беспилотников. По его словам, ПВО сбило три дрона над акваторией Севастополя.
Временно оккупированный Севастополь якобы атакуют ударные дроны, работает ПВО. Об этом сообщил так называемый "губернатор" города михаил развожаев в Telegram, пишет УНН.
В Севастополе работает ПВО. По предварительной информации уже сбит один БпЛА над акваторией моря,
Впоследствии развожаев сообщил о якобы трех сбитых дронах над акваторией Севастополя.
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