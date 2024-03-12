Оккупанты за сутки ранили трех жителей Донетчины - Филашкин

За прошедшие сутки, 11 марта, российские захватчики нанесли ранения трем жителям Донецкой области. Об этом в Telegram сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

За 11 марта россияне ранили трех жителей Донетчины: двух в Селидово и одного в Торецке, - говорится в сообщении.

Детали

Как подчеркнул глава ОГА, общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним

В результате российского обстрела Никопольского района Днепропетровской области было ранено 3 человека, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, более 1 700 семей остались без электричества.