Оккупанты вернули контроль над Новомлинском на Харьковщине - DeepState
Киев • УНН
российские войска снова захватили село Новомлинск в Харьковской области. Враг также продвинулся возле Ровнополя, Раздольного, Янтарного, Петропавловки, Барановки и в Удачном.
В Харьковской области российские захватчики снова взяли под свой контроль населенный пункт Новомлинск. Об этом информирует УНН со ссылкой на информационный OSINT-проект в Telegram.
Детали
31 января в 23:02 украинский аналитический OSINT-проект DeepState обновил свою онлайн-карту. Согласно ей, враг имеет успехи на фронте.
враг оккупировал Новомлинск
Отмечается, что армия рф также продвинулась возле Ровнополя, Раздольного, Янтарного, Петропавловки, Барановки и в Удачном.
Напомним
В декабре 2024 года украинские военные выбили противника с плацдарма на правом берегу реки Оскол в районе села Новомлинск на Харьковщине. Силы обороны провели успешную операцию по зачистке территории и установили контроль над правым берегом.
152 боевых столкновения на фронте: где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ - Генштаб29.01.25, 21:52 • 36055 просмотров