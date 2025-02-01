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31 января, 15:47 • 107443 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

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31 января, 15:08 • 108385 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

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Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 109653 просмотра

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30 января, 18:52 • 121754 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты вернули контроль над Новомлинском на Харьковщине - DeepState

Оккупанты вернули контроль над Новомлинском на Харьковщине - DeepState

Киев  •  УНН

 • 8570 просмотра

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российские войска снова захватили село Новомлинск в Харьковской области. Враг также продвинулся возле Ровнополя, Раздольного, Янтарного, Петропавловки, Барановки и в Удачном.

В Харьковской области российские захватчики снова взяли под свой контроль населенный пункт Новомлинск. Об этом информирует УНН со ссылкой на информационный OSINT-проект в Telegram.

Детали

31 января в 23:02 украинский аналитический OSINT-проект DeepState обновил свою онлайн-карту. Согласно ей, враг имеет успехи на фронте.

враг оккупировал Новомлинск

- говорится в заметке DeepState.

Отмечается, что армия рф также продвинулась возле Ровнополя, Раздольного, Янтарного, Петропавловки, Барановки и в Удачном.

Напомним

В декабре 2024 года украинские военные выбили противника с плацдарма на правом берегу реки Оскол в районе села Новомлинск на Харьковщине. Силы обороны провели успешную операцию по зачистке территории и установили контроль над правым берегом.

152 боевых столкновения на фронте: где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ - Генштаб29.01.25, 21:52 • 36055 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kharkivХарьков

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