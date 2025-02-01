Окупанти повернули контроль над Новомлинськом на Харківщині - DeepState
Київ • УНН
російські війська знову захопили село Новомлинськ у Харківській області. Ворог також просунувся біля Рівнополя, Роздольного, Янтарного, Петропавлівки, Баранівки та в Удачному.
У Харківській області російські загарбники знову взяли під свій контроль населений пункт Новомлинськ. Про це інформує УНН з посиланням на інформаційний OSINT-проєкт у Telegram.
Деталі
31 січня о 23:02 український аналітичний OSINT-проєкт DeepState оновив свою онлайн-мапу. Згідно з нею, ворог має успіхи на фронті.
ворог окупував Новомлинськ
Зазначається, що армія рф також просунулася біля Рівнополя, Роздольного, Янтарного, Петропавлівки, Баранівки та в Удачному.
Нагадаємо
В грудні 2024 року українські військові вибили противника з плацдарму на правому березі річки Оскіл в районі села Новомлинськ на Харківщині. Сили оборони провели успішну операцію із зачистки території та встановили контроль над правим берегом.
152 бойових зіткнення на фронті: де окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ - Генштаб29.01.25, 21:52 • 37729 переглядiв