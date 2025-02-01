Окупанти повернули контроль над Новомлинськом на Харківщині - DeepState

У Харківській області російські загарбники знову взяли під свій контроль населений пункт Новомлинськ. Про це інформує УНН з посиланням на інформаційний OSINT-проєкт у Telegram.

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31 січня о 23:02 український аналітичний OSINT-проєкт DeepState оновив свою онлайн-мапу. Згідно з нею, ворог має успіхи на фронті.

ворог окупував Новомлинськ - йдеться у дописі DeepState.

Зазначається, що армія рф також просунулася біля Рівнополя, Роздольного, Янтарного, Петропавлівки, Баранівки та в Удачному.

Нагадаємо

В грудні 2024 року українські військові вибили противника з плацдарму на правому березі річки Оскіл в районі села Новомлинськ на Харківщині. Сили оборони провели успішну операцію із зачистки території та встановили контроль над правим берегом.

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