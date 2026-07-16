Оккупанты вербуют водителей на ВОТ из-за проблем с военной логистикой - ЦНС
Киев • УНН
После ударов ВСУ по логистике у россиян дефицит водителей. На ВОТ активизировали вербовку местных жителей обещаниями больших денег.
После серии точных ударов Сил обороны Украины по российской военной логистике оккупанты столкнулись не только с дефицитом топлива и боеприпасов, но и с нехваткой водителей, способных обеспечивать поставки военных грузов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что именно поэтому на ВОТ активизировалась кампания по вербовке местных жителей.
Оккупационная администрация ищет водителей грузовых автомобилей, спецтехники, топливозаправщиков, санитарного транспорта и других машин, используемых для обеспечения российских войск
Указывается, что одновременно оккупационная администрация продолжает создавать на ВОТ искусственный экономический кризис: работникам гражданских предприятий месяцами задерживают заработную плату, оставляя людей без стабильного дохода. На этом фоне оккупанты заманивают жителей обещаниями «больших денег» за контракт, используя финансовые трудности как один из главных инструментов вербовки.
"Активизация такого набора является еще одним свидетельством серьезных проблем российской армии с обеспечением собственной логистики. После потерь транспортных колонн оккупанты вынуждены искать новых водителей среди населения ВОТ, чтобы поддерживать поставки топлива, боеприпасов и другого военного имущества своим подразделениям", - резюмируют в ЦНС.
Напомним
Из-за атак на НПЗ добыча нефти в рф упала до минимума за год. В 53 регионах и на оккупированных территориях ввели лимиты на продажу топлива.
На ВОТ оккупанты принудительно изымают топливо с АЗС для собственных нужд — ЦНС01.06.26, 11:21 • 5158 просмотров