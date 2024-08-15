российские оккупанты в течение суток 397 раз обстреливали Запорожье, в результате чего четыре человека получили ранения. Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

В течение суток оккупанты 397 раз обстреливали 14 населенных пунктов Запорожской области. Два мужчины и две женщины ранены в результате вражеского обстрела Васильевского района, - говорится в сообщении.

Враг нанес ракетный удар по Малышевке Запорожского района.

Войска РФ совершили авиационные удары по Лобковому и Гуляйполю.

233 БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.

11 обстрелов РСЗО накрыли Орехов, Новоданиловку, Красный Колодец, Роботино, Преображенку и Малую Токмачку.

150 артобстрелов нанесены по территории Степногорска, Приморского, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Полтавки.

Сообщается, что поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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