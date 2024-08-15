Киев • УНН
За сутки российские войска нанесли 397 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов ранены 4 человека, повреждены жилые дома и инфраструктура.
российские оккупанты в течение суток 397 раз обстреливали Запорожье, в результате чего четыре человека получили ранения. Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
В течение суток оккупанты 397 раз обстреливали 14 населенных пунктов Запорожской области. Два мужчины и две женщины ранены в результате вражеского обстрела Васильевского района,
Сообщается, что поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Оккупанты вывезли полмиллиона тонн украинского зерна из оккупированной части Запорожья - Федоров14 августа 2024, 13:54 • 30635 просмотров