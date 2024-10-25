Оккупанты в Крыму усиливают давление на «нескрепные» религиозные конфессии
Киев • УНН
В оккупированном Крыму усиливаются религиозные преследования верующих, не принадлежащих к «скрепным» конфессиям. Разрушен храм ПЦУ, закрываются мусульманские школы, а «свидетелям Иеговы» заменяют условные сроки на реальные.
Во временно оккупированном Крыму последние два месяца обостряются религиозные преследования. Силовики давят на верующих, которые не принадлежат к «скрепным» конфессиям. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в Евпатории оккупанты разрушили Крестовоздвиженский храм ПЦУ, а его общину заставляют платить за снос.
Мусульманские школы закрывают, а на мусульман, которые не признают «официального» муфтия, оказывают давление
Также, как сообщается, «суд» Крыма ужесточил наказание для «свидетелей Иеговы», заменив условные сроки на реальные сроки Это «зачистка», чтобы избавиться от всех, кто не поддерживает оккупацию.
Дополнение
В оккупированном Крыму зафиксировано более тысячи случаев преследования за мирное сопротивление с февраля 2022 года. Людей наказывают за украинский флаг, патриотический маникюр и прослушивание украинских песен.