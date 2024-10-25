Окупанти в Криму посилюють тиск на "нескрєпні" релігійні конфесії
Київ • УНН
В окупованому Криму посилюються релігійні переслідування віруючих, які не належать до "скрєпних" конфесій. Зруйновано храм ПЦУ, закриваються мусульманські школи, а "свідкам Єгови" замінюють умовні терміни на реальні.
В тимчасово окупованому Криму останні два місяці загострюються релігійні переслідування. Силовики тиснуть на віруючих, які не належать до "скрєпних" конфесій. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, у Євпаторії окупанти зруйнували Хрестовоздвиженський храм ПЦУ, а його громаду змушують платити за знесення.
Мусульманські школи закривають, а на мусульман, які не визнають "офіційного" муфтія, чинять тиск
Також, як повідомляється, "суд" Криму посилив покарання для "свідків Єгови", замінивши умовні терміни на реальні строки.Це "зачистка", аби позбутися всіх, хто не підтримує окупацію.
Доповнення
В окупованому Криму зафіксовано більше тисячі випадків переслідування за мирний спротив з лютого 2022 року. Людей карають за український прапор, патріотичний манікюр та прослуховування українських пісень.