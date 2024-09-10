Оккупанты усилили проверки на границе так называемой "лнр" с россией и закрывают учреждения культуры на Луганщине
Киев • УНН
россияне тщательно проверяют гражданских, выезжающих из так называемой "лнр" в рф. В семи населенных пунктах "лнр" под угрозой закрытия оказались учреждения культуры из-за нехватки средств.
Оккупанты усилили проверки гражданских граждан, которые планируют выехать из так называемой "лнр" в россию. Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации, пишет УНН.
Детали
В ЛОВА отметили, что оккупанты усилили проверки на границе между так называемой "лнр" и рф. Уточняется, что во время проверок тщательно осматривают вещи, документы, гаджеты, по несколько раз спрашивают о цели поездки.
Если имеют информацию, что лицо желает выехать на подконтрольную правительству Украины территорию - задерживают на 10 суток для более детальной проверки. Пытаются удержать насильно
Там напомнили, что проверки для тех, кто выезжает с территории так называемой "лнр" россияне обещали отменить еще осенью 2022 года.
В сообщении также отмечается, что под угрозу закрытия в так называемой "лнр" попали учреждения культуры еще в семи населенных пунктах. Соответственно, персонал подпадет под сокращение. Сеть таких заведений, по словам захватчиков, "оптимизируют" из-за отсутствия средств на ремонты и закупку аппаратуры.
В качестве альтернативы предлагают клубы на колесах, семь из которых должны поступить из россии уже в сентябре. Правда, эти машины тоже ничем не оборудованы, но их оснащение будет происходить за счет средств местных бюджетов. Массовые мероприятия с помощью этих передвижных заведениях будут проводить исключительно с разрешения фсб
Добавим
Как отметили в ЛОВА, вчера почти не прекращались боевые действия вблизи Невского. По селу россияне ударили из артиллерии и беспилотников.
Оставаться там крайне опасно. Сейчас в этом прифронтовом населенном пункте еще проживает 17 человек. Постоянно настаиваем на эвакуации
Также оккупанты атаковали вблизи Стельмаховки и Макеевки. Последняя подверглась артиллерийским обстрелам и 56 сбросам с БПЛА.
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