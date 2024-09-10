Окупанти посилили перевірки на кордоні так званої "лнр" з росією та закривають заклади культури на Луганщині

Окупанти посилили перевірки цивільних громадян, які планують виїхати з так званої "лнр" до росії. Про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації, пише УНН.

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В ЛОВА зазначили, що окупанти посилили перевірки на кордоні між так званою "лнр" і рф. Уточнюється, що під час перевірок ретельно оглядають речі, документи, ґаджети, по декілька разів запитують про мету поїздки.

Якщо мають інформацію, що особа бажає виїхати на підконтрольну уряду України територію – затримують на 10 діб для більш детальної перевірки. Намагаються утримати насильно - повідомили в ЛОВА.

Там нагадали, що перевірки для тих, хто виїжджає з території так званої "лнр" росіяни обіцяли скасувати ще восени 2022 року.

У повідомленні також зазначається, що під загрозу закриття у так званій "лнр" потрапили заклади культури ще у сімох населених пунктах. Відповідно, персонал підпаде під скорочення. Мережу таких закладів, за словами загарбників, "оптимізують" через відсутність коштів на ремонти та закупівлю апаратури.

У якості альтернативи пропонують клуби на колесах, сім з яких мають надійти з росії вже у вересні. Щоправда, ці автівки теж нічим не обладнані, але їх оснащення відбуватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів. Масові заходи за допомоги цих пересувних закладах проводитимуть виключно із дозволу фсб - йдеться у повідомленні.

Додамо

Як зазначили у ЛОВА, учора майже не припинялися бойові дії поблизу Невського. По селу росіяни вдарили з артилерії та безпілотників.

Залишатися там вкрай небезпечно. Наразі у цьому прифронтовому населеному пункті ще мешкає 17 осіб. Постійно наполягаємо на евакуації - зазначив очільник Луганщини Артем Лисогор.

Також окупанти атакували поблизу Стельмахівки та Макіївки. Остання зазнала артилерійських обстрілів і 56 скидів з БПЛА.

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