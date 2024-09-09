На Луганщині окупанти завищують готовність до зими та скорочують гірників

Готуючись до зими, окупанти рапортують про високі показники підготовки, але не враховують стан справ у Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному. Про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації, передає УНН.

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Повідомляється, що проросійські ставленики кремля На Луганщині відзвітували нагору про майже 87 % готовності до опалювального сезону.

Показник непоганий, але він, як і минулоріч, не враховує стану справ у прифронтових напівзруйнованих містах – Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному. Їх знов не включили до графіку. У зазначених населених пунктах навіть самі комунальники не до кінця розуміють, чи вдасться щось встигнути до 15 жовтня. Багато хто пам’ятає минулорічний фальстарт в Лисичанську, який за підсумком ніякого результату, крім пропаганди, не дав. Справжній відсоток підготовки до зими у так званій "лнр" – набагато нижчий