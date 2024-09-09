На Луганщині окупанти завищують готовність до зими та скорочують гірників
Київ • УНН
Проросійська влада звітує про 87% готовності до опалювального сезону на Луганщині, ігноруючи стан прифронтових міст. Реальний відсоток підготовки значно нижчий, особливо у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному.
Готуючись до зими, окупанти рапортують про високі показники підготовки, але не враховують стан справ у Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному. Про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
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Повідомляється, що проросійські ставленики кремля На Луганщині відзвітували нагору про майже 87 % готовності до опалювального сезону.
Показник непоганий, але він, як і минулоріч, не враховує стану справ у прифронтових напівзруйнованих містах – Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному. Їх знов не включили до графіку. У зазначених населених пунктах навіть самі комунальники не до кінця розуміють, чи вдасться щось встигнути до 15 жовтня. Багато хто пам’ятає минулорічний фальстарт в Лисичанську, який за підсумком ніякого результату, крім пропаганди, не дав. Справжній відсоток підготовки до зими у так званій "лнр" – набагато нижчий
Окрім того, у так званій "лнр" продовжують передавати вугледобувні підприємства російським інвесторам, обумовлюючи це розвитком галузі. Однак водночас там накопичується заборгованість із виплати заробітної плати та відбувається скорочення штату гірників.
Як виявилося, не потрібні не тільки шахтарі, а й саме вугілля. У так званому "міністерстві будівництва та житлово-комунального господарства лнр" заявили про наміри позбутися залежності від вугілля. У планах – переобладнати усі котельні на газові. Тобто, виключити можливість опалення вугіллям шкіл, будинків культури, музеїв та інших об’єктів соцкультпобуту
Додамо
Також в адміністрації повідомили, що за добу росіяни застосували 98 БПЛА поблизу Макіївки та Невського. 50 із них спрямували на Невське. Цей населений пункт вони також двічі обстріляли з реактивної артилерії. Зі ствольної – і Макіївку, і Невське.
Атаки противника зупинені в районах Стельмахівки, М’ясожарівки, Невського та Білогорівки.
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