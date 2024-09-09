Готовясь к зиме, оккупанты рапортуют о высоких показателях подготовки, но не учитывают состояние дел в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном. Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Сообщается, что пророссийские ставленники кремля На Луганщине отчитались наверх о почти 87% готовности к отопительному сезону.

Показатель неплохой, но он, как и в прошлом году, не учитывает состояние дел в прифронтовых полуразрушенных городах - Северодонецке, Лисичанске, Рубежном. Их снова не включили в график. В указанных населенных пунктах даже сами коммунальщики не до конца понимают, удастся ли что-то успеть до 15 октября. Многие помнят прошлогодний фальстарт в Лисичанске, который по итогу никакого результата, кроме пропаганды, не дал. Настоящий процент подготовки к зиме в так называемой "лнр" - намного ниже - говорится в сообщении.

Кроме того, в так называемой "лнр" продолжают передавать угледобывающие предприятия российским инвесторам, обусловливая это развитием отрасли. Однако в то же время там накапливается задолженность по выплате заработной платы и происходит сокращение штата горняков.

Как оказалось, не нужны не только шахтеры, но и сам уголь. В так называемом "министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства лнр" заявили о намерениях избавиться от зависимости от угля. В планах - переоборудовать все котельные на газовые. То есть, исключить возможность отопления углем школ, домов культуры, музеев и других объектов соцкультбыта - добавили в ЛОВА.

Добавим

Также в администрации сообщили, что за сутки россияне применили 98 БПЛА вблизи Макеевки и Невского. 50 из них направили на Невское. Этот населенный пункт они также дважды обстреляли из реактивной артиллерии. Из ствольной - и Макеевку, и Невское.

Атаки противника остановлены в районах Стельмаховки, Мясожаровки, Невского и Белогоровки.

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