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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Луганщине оккупанты завышают готовность к зиме и сокращают горняков

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9 сентября 2024, 07:49  •  9599 просмотра

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Пророссийская власть отчитывается о 87% готовности к отопительному сезону на Луганщине, игнорируя состояние прифронтовых городов. Реальный процент подготовки значительно ниже, особенно в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.

Готовясь к зиме, оккупанты рапортуют о высоких показателях подготовки, но не учитывают состояние дел в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном. Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Сообщается, что пророссийские ставленники кремля На Луганщине отчитались наверх о почти 87% готовности к отопительному сезону.

Показатель неплохой, но он, как и в прошлом году, не учитывает состояние дел в прифронтовых полуразрушенных городах - Северодонецке, Лисичанске, Рубежном. Их снова не включили в график. В указанных населенных пунктах даже сами коммунальщики не до конца понимают, удастся ли что-то успеть до 15 октября. Многие помнят прошлогодний фальстарт в Лисичанске, который по итогу никакого результата, кроме пропаганды, не дал. Настоящий процент подготовки к зиме в так называемой "лнр" - намного ниже

- говорится в сообщении.

Кроме того, в так называемой "лнр" продолжают передавать угледобывающие предприятия российским инвесторам, обусловливая это развитием отрасли. Однако в то же время там накапливается задолженность по выплате заработной платы и происходит сокращение штата горняков.

Как оказалось, не нужны не только шахтеры, но и сам уголь. В так называемом "министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства лнр" заявили о намерениях избавиться от зависимости от угля. В планах - переоборудовать все котельные на газовые. То есть, исключить возможность отопления углем школ, домов культуры, музеев и других объектов соцкультбыта

- добавили в ЛОВА.

Добавим

Также в администрации сообщили, что за сутки россияне применили 98 БПЛА вблизи Макеевки и Невского. 50 из них направили на Невское. Этот населенный пункт они также дважды обстреляли из реактивной артиллерии. Из ствольной - и Макеевку, и Невское.

Атаки противника остановлены в районах Стельмаховки, Мясожаровки, Невского и Белогоровки.

Ситуація на Луганщині: люди майже не повертаються в окупацію, в Антрацитівській громаді вигоріло декілька вулиць3 сентября 2024, 07:27 • 21484 просмотра

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