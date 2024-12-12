Оккупанты угрожают лишить права на проживание украинцев, которые не оформили паспорт рф
Киев • УНН
С 2025 года россияне планируют лишить прав на проживание украинцев без гражданства РФ на оккупированных территориях. Отказ от получения российского паспорта приведет к ограничению прав на медицину, работу и соцльготы.
На временно оккупированных территориях россияне обещают лишить прав на проживание тех украинцев, которые отказываются оформлять документы, удостоверяющие личность "гражданина рф". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
С января 2025 года россияне обещают лишить прав на проживание "лицам без гражданства" на ВОТ.
Этими "лицами" являются местные жители, которых враг делает "нелегальными мигрантами" в их же родных домах. После изменения статуса, украинцев ограничат в правах на медицину, работу и социальные льготы.
Сейчас работники российских оккупационных администраций информируют все подконтрольные предприятия об обязательной паспортизации рабочих и угрожают увольнением в случае отказа.
Напомним
Министерство юстиции Украины заявило, что украинцев не будут судить за получение российского паспорта под принуждением на оккупированных территориях. Такие документы не имеют юридической силы и не признаются в Украине и мире.