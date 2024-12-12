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Оккупанты угрожают лишить права на проживание украинцев, которые не оформили паспорт рф

Оккупанты угрожают лишить права на проживание украинцев, которые не оформили паспорт рф

Киев  •  УНН

 • 2588 просмотра

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С 2025 года россияне планируют лишить прав на проживание украинцев без гражданства РФ на оккупированных территориях. Отказ от получения российского паспорта приведет к ограничению прав на медицину, работу и соцльготы.

На временно оккупированных территориях россияне обещают лишить прав на проживание тех украинцев, которые отказываются оформлять документы, удостоверяющие личность "гражданина рф". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

С января 2025 года россияне обещают лишить прав на проживание "лицам без гражданства" на ВОТ. 

Этими "лицами" являются местные жители, которых враг делает "нелегальными мигрантами" в их же родных домах. После изменения статуса, украинцев ограничат в правах на медицину, работу и социальные льготы.

- говорится в заметке ЦНС.

Сейчас работники российских оккупационных администраций информируют все подконтрольные предприятия об обязательной паспортизации рабочих и угрожают увольнением в случае отказа.

Напомним

Министерство юстиции Украины заявило, что украинцев не будут судить за получение российского паспорта под принуждением на оккупированных территориях. Такие документы не имеют юридической силы и не признаются в Украине и мире.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
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