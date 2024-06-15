Армия рф нанесла удар по одной из высоковольтных подстанций в восточном регионе. Как сообщили в Минэнерго, из-за обесточивания произошли перебои в движении поездов, восстановительные работы продолжаются, передает УНН.

Враг нанес удар по одной из высоковольтных подстанций в восточном регионе. В результате были обесточены бытовые потребители, а также произошли перебои в движении поездов. Потребители частично запитаны, продолжаются восстановительные работы - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Черниговской области враг обстрелял воздушную линию облэнерго. В результате этого было одномоментно обесточено 1765 абонентов в 12 населенных пунктах.

В результате атаки врага на Сумщине было обесточено 518 тысяч потребителей