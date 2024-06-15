Киев • УНН
Российская армия нанесла удар по высоковольтной подстанции на востоке Украины, что привело к отключению электроэнергии для домохозяйств и прервало движение поездов, сейчас продолжаются восстановительные работы.
Армия рф нанесла удар по одной из высоковольтных подстанций в восточном регионе. Как сообщили в Минэнерго, из-за обесточивания произошли перебои в движении поездов, восстановительные работы продолжаются, передает УНН.
Враг нанес удар по одной из высоковольтных подстанций в восточном регионе. В результате были обесточены бытовые потребители, а также произошли перебои в движении поездов. Потребители частично запитаны, продолжаются восстановительные работы
Добавим
Кроме того, в Черниговской области враг обстрелял воздушную линию облэнерго. В результате этого было одномоментно обесточено 1765 абонентов в 12 населенных пунктах.
В результате атаки врага на Сумщине было обесточено 518 тысяч потребителей22 мая 2024, 10:48 • 15108 просмотров