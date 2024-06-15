Окупанти вдарили по високовольтній підстанції у східному регіоні: виникли перебої в русі поїздів
Київ • УНН
Російська армія завдала удару по високовольтній підстанції на сході України, що спричинило відключення електроенергії для домогосподарств і перервало рух поїздів, зараз тривають відновлювальні роботи.
Армія рф завдала удару по одній з високовольтних підстанцій у східному регіоні. Як повідомили в Міненерго, через знеструмлення сталися перебої в русі поїздів, відновлювальні роботи тривають, передає УНН.
Ворог завдав удару по одній з високовольтних підстанцій у східному регіоні. В результаті були знеструмлення побутових споживачів, а також сталися перебої в русі поїздів. Споживачів частково заживлено, тривають відновлювальні роботи
Додамо
Крім того, у Чернігівській області ворог обстріляв повітряну лінію обленерго. Внаслідок цього було одномоментно знеструмлено 1765 абонентів у 12 населених пунктах.
Внаслідок атаки ворога на Сумщині було знеструмлено 518 тисяч споживачів22.05.24, 13:48 • 15390 переглядiв