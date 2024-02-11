Российские оккупанты ударили по Херсону. Пострадала 61-летняя пассажирка маршрутки. Женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОГА (ОВА).

Оккупанты ударили по Херсону. Пострадала пассажирка маршрутки. 61-летнюю женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести - говорится в сообщении.

Отмечается, что медики оказали ей необходимую помощь. Дальнейшее лечение будет амбулаторным.

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За минувшие сутки россияне выпустили 201 снаряд по Херсонской области, в результате чего 1 человек погиб и еще один получил ранения во время обстрела города Херсон.