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Окупанти вдарили по Херсону, постраждала пасажирка маршрутки

Окупанти вдарили по Херсону, постраждала пасажирка маршрутки

Київ • УНН

 • 36038 перегляди

Пасажир автобуса в Херсоні отримав поранення під час обстрілу міста російськими окупантами.

Російські окупанти вдарили по Херсону. Постраждала 61-річна пасажирка маршрутки. Жінку доставили до лікарні в стані середньої важкості.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Херсонську ОДА (ОВА).  

Окупанти вдарили по Херсону. Постраждала пасажирка маршрутки. 61-річну жінку доставили до лікарні в стані середньої важкості

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що медики надали їй необхідну допомогу. Подальше лікування буде амбулаторним.    

Доповнення

За минулу добу росіяни випустили 201 снаряд по Херсонській області, в результаті чого 1 людина загинула і ще одна отримала поранення під час обстрілу міста Херсон. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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