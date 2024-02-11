Окупанти вдарили по Херсону, постраждала пасажирка маршрутки
Київ • УНН
Пасажир автобуса в Херсоні отримав поранення під час обстрілу міста російськими окупантами.
Російські окупанти вдарили по Херсону. Постраждала 61-річна пасажирка маршрутки. Жінку доставили до лікарні в стані середньої важкості.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Херсонську ОДА (ОВА).
Окупанти вдарили по Херсону. Постраждала пасажирка маршрутки. 61-річну жінку доставили до лікарні в стані середньої важкості
Зазначається, що медики надали їй необхідну допомогу. Подальше лікування буде амбулаторним.
Доповнення
За минулу добу росіяни випустили 201 снаряд по Херсонській області, в результаті чого 1 людина загинула і ще одна отримала поранення під час обстрілу міста Херсон.