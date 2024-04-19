Оккупанты терроризируют Запорожскую область: 442 раза били по 8 населенным пунктам

За минувшие сутки вражеские силы 442 ударили по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В течение суток оккупанты 442 раза били по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов - заявил Иван Федоров.

Следовательно, по Запорожскому району были запущены ракеты, а Малая Токмачка и Роботино получили удары управляемыми авиационными бомбами.

142 беспилотника различных модификаций атаковали Гуляйполе, Левадное, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку.

Также было зафиксировано 6 обстрелов РСЗО Гуляйполя, Левадного и Роботино.

291 артиллерийский удар направлен на территории Гуляйполя, Новоандреевки, Вербового, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Добавим

За сутки зарегистрировано 16 сообщений о разрушении жилья. К счастью, без жертв среди мирных жителей.

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