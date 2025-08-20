$41.260.08
19 августа, 12:26
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

19 августа, 12:13
19 августа, 12:09
19 августа, 11:23
Оккупанты создают "единую художественную школу юга россии" на оккупированных территориях - СПД

Киев • УНН

 428 просмотра

россия продолжает "культурную оккупацию" в Украине, используя искусство для пропаганды. Оккупанты планируют собрать молодых художников на Херсонщине для создания "единой художественной школы юга россии".

Оккупанты создают "единую художественную школу юга россии" на оккупированных территориях - СПД

россия продолжает политику "культурной оккупации" на временно захваченных территориях Украины, используя искусство как инструмент пропаганды и идеологического влияния. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации

На этот раз оккупанты заявили о намерении создать "единый образ художественной школы юга россии", привлекая к этому местную молодежь

- отметили в ЦПД.

О запуске такого проекта объявила подконтрольная кремлю организация "Таврида.Арт". Уже в октябре в селе Счастливцево Херсонской области планируют собрать около ста молодых художников, скульпторов и дизайнеров из оккупированных регионов Украины и приграничных областей рф.

В рамках мероприятия участникам предлагают "образовательную программу" под названием "Искусство юга россии: от традиций до современности". После этого планируется выставка и презентация "манифеста единой художественной школы юга россии".

Тем временем в ЦПД отмечают, что подобные культурные проекты имеют политическую подоплеку. кремль системно пытается интегрировать население временно оккупированных территорий в свое культурное пространство.

москва стремится интегрировать население оккупированных украинских территорий в российское культурное пространство и навязать жителям ТОТ идею "общей культурной идентичности", вытесняя украинскую

- подчеркнули в ЦПД.

Вероника Марченко

Война