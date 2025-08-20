Оккупанты создают "единую художественную школу юга россии" на оккупированных территориях - СПД
россия продолжает "культурную оккупацию" в Украине, используя искусство для пропаганды. Оккупанты планируют собрать молодых художников на Херсонщине для создания "единой художественной школы юга россии".
россия продолжает политику "культурной оккупации" на временно захваченных территориях Украины, используя искусство как инструмент пропаганды и идеологического влияния. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
На этот раз оккупанты заявили о намерении создать "единый образ художественной школы юга россии", привлекая к этому местную молодежь
О запуске такого проекта объявила подконтрольная кремлю организация "Таврида.Арт". Уже в октябре в селе Счастливцево Херсонской области планируют собрать около ста молодых художников, скульпторов и дизайнеров из оккупированных регионов Украины и приграничных областей рф.
В рамках мероприятия участникам предлагают "образовательную программу" под названием "Искусство юга россии: от традиций до современности". После этого планируется выставка и презентация "манифеста единой художественной школы юга россии".
Тем временем в ЦПД отмечают, что подобные культурные проекты имеют политическую подоплеку. кремль системно пытается интегрировать население временно оккупированных территорий в свое культурное пространство.
москва стремится интегрировать население оккупированных украинских территорий в российское культурное пространство и навязать жителям ТОТ идею "общей культурной идентичности", вытесняя украинскую
