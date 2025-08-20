Оккупанты создают "единую художественную школу юга россии" на оккупированных территориях - СПД

россия продолжает политику "культурной оккупации" на временно захваченных территориях Украины, используя искусство как инструмент пропаганды и идеологического влияния. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

На этот раз оккупанты заявили о намерении создать "единый образ художественной школы юга россии", привлекая к этому местную молодежь - отметили в ЦПД.

О запуске такого проекта объявила подконтрольная кремлю организация "Таврида.Арт". Уже в октябре в селе Счастливцево Херсонской области планируют собрать около ста молодых художников, скульпторов и дизайнеров из оккупированных регионов Украины и приграничных областей рф.

В рамках мероприятия участникам предлагают "образовательную программу" под названием "Искусство юга россии: от традиций до современности". После этого планируется выставка и презентация "манифеста единой художественной школы юга россии".

Тем временем в ЦПД отмечают, что подобные культурные проекты имеют политическую подоплеку. кремль системно пытается интегрировать население временно оккупированных территорий в свое культурное пространство.

москва стремится интегрировать население оккупированных украинских территорий в российское культурное пространство и навязать жителям ТОТ идею "общей культурной идентичности", вытесняя украинскую - подчеркнули в ЦПД.

