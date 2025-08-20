$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 50149 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
19 серпня, 12:13 • 80600 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:09 • 76425 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
19 серпня, 11:23 • 75086 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 47037 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
19 серпня, 09:27 • 33076 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 97526 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73262 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86513 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103813 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:13 • 80600 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
19 серпня, 12:09 • 76425 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
19 серпня, 11:42 • 59563 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 11:23 • 75086 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептів
19 серпня, 11:20 • 64446 перегляди
Окупанти створюють "єдину художню школу півдня росії" на окупованих територіях - ЦПД

Київ • УНН

 • 40 перегляди

росія продовжує "культурну окупацію" в Україні, використовуючи мистецтво для пропаганди. Окупанти планують зібрати молодих художників на Херсонщині для створення "єдиної художньої школи півдня росії".

Окупанти створюють "єдину художню школу півдня росії" на окупованих територіях - ЦПД

росія продовжує політику "культурної окупації" на тимчасово захоплених територіях України, використовуючи мистецтво як інструмент пропаганди та ідеологічного впливу. Про це пише УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації

Цього разу окупанти заявили про намір створити "єдиний образ художньої школи півдня росії", залучаючи до цього місцеву молодь

- наголосили в ЦПД.

Про запуск такого проєкту оголосила підконтрольна кремлю організація "Таврида.Арт". Уже в жовтні у селі Щасливцеве на Херсонщині планують зібрати близько ста молодих художників, скульпторів і дизайнерів з окупованих регіонів України та прикордонних областей рф.

У межах заходу учасникам пропонують "освітню програму" під назвою "Мистецтво півдня росії: від традицій до сучасності". Після цього планується виставка та презентація "маніфесту єдиної художньої школи півдня росії".

Тим часом у ЦПД наголошують, що подібні культурні проєкти мають політичне підґрунтя. кремль системно намагається інтегрувати населення тимчасово окупованих територій у свій культурний простір.

москва прагне інтегрувати населення окупованих українських територій у російський культурний простір та нав'язати жителям ТОТ ідею "спільної культурної ідентичності", витісняючи українську

- підкреслили в ЦПД.

ЦПД РНБО: російська пропаганда поширює фейки про "нелюдську тактику" ЗСУ12.08.25, 03:14 • 22766 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна