Окупанти створюють "єдину художню школу півдня росії" на окупованих територіях - ЦПД
Київ • УНН
росія продовжує "культурну окупацію" в Україні, використовуючи мистецтво для пропаганди. Окупанти планують зібрати молодих художників на Херсонщині для створення "єдиної художньої школи півдня росії".
росія продовжує політику "культурної окупації" на тимчасово захоплених територіях України, використовуючи мистецтво як інструмент пропаганди та ідеологічного впливу. Про це пише УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Цього разу окупанти заявили про намір створити "єдиний образ художньої школи півдня росії", залучаючи до цього місцеву молодь
Про запуск такого проєкту оголосила підконтрольна кремлю організація "Таврида.Арт". Уже в жовтні у селі Щасливцеве на Херсонщині планують зібрати близько ста молодих художників, скульпторів і дизайнерів з окупованих регіонів України та прикордонних областей рф.
У межах заходу учасникам пропонують "освітню програму" під назвою "Мистецтво півдня росії: від традицій до сучасності". Після цього планується виставка та презентація "маніфесту єдиної художньої школи півдня росії".
Тим часом у ЦПД наголошують, що подібні культурні проєкти мають політичне підґрунтя. кремль системно намагається інтегрувати населення тимчасово окупованих територій у свій культурний простір.
москва прагне інтегрувати населення окупованих українських територій у російський культурний простір та нав'язати жителям ТОТ ідею "спільної культурної ідентичності", витісняючи українську
