Оккупанты совершили 78 обстрелов Запорожской области, атаковали 15 беспилотниками

российские войска за прошедшие сутки 78 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области, в частности атаковали 15 беспилотниками. Обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

Военнослужащие рф нанесли 78 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области - написал Малашко в Telegram.

Детали

Как сообщил глава ОВА, за прошедшие сутки враг 62 раза из артиллерии обстрелял территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Червоного, Новоданиловки, Левадного, Белогорья, Преображенки, Каменского, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел.

Враг обстрелял из РСЗО Малую Токмачку и атаковал 15 беспилотниками Новодаровку, Чаривне, Малую Токмачку, Малиновку, Луговское и Роботино.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали - указал глава ОВА.

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