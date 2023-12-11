Оккупанты совершили 78 обстрелов Запорожской области, атаковали 15 беспилотниками
Киев • УНН
Российские войска нанесли 78 ударов по Запорожской области, в том числе 15 ударов с беспилотников, без жертв и разрушений, о чем сообщил глава ОВА Юрий Малашко.
российские войска за прошедшие сутки 78 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области, в частности атаковали 15 беспилотниками. Обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.
Военнослужащие рф нанесли 78 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области
Детали
Как сообщил глава ОВА, за прошедшие сутки враг 62 раза из артиллерии обстрелял территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Червоного, Новоданиловки, Левадного, Белогорья, Преображенки, Каменского, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел.
Враг обстрелял из РСЗО Малую Токмачку и атаковал 15 беспилотниками Новодаровку, Чаривне, Малую Токмачку, Малиновку, Луговское и Роботино.
Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали
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