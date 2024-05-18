Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Оккупанты совершили 46 обстрелов на Сумщине: один житель ранен в результате минометных ударов
В Херсонской и Сумской областях зафиксированы вражеские БпЛА
российская тактическая авиация осуществила пуск управляемых авиабомб в Харьковской области
Кулеба обвиняет союзников в поражениях на поле боя из-за недостаточной военной помощи: "Я обвиняю всех, кто делает недостаточно"
Украинские группы разминирования очищают освобожденные территории от взрывоопасных предметов
Тактическая авиация противника активно действует в Азовском море
В закарпатской деревне сожитель матери убил 10-летнего мальчика, поджег одежду ребенка
Сумщина: Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности
В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Обнаружены пуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Оккупанты совершили 46 обстрелов на Сумщине: один житель ранен в результате минометных ударов
россияне 46 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 284 взрыва и ранив жителя Эсманской громады.
В Херсонской и Сумской областях зафиксированы вражеские БпЛА
По сообщению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вражеские БПЛА "Шахед" были замечены в Херсонской и Сумской областях.
российская тактическая авиация осуществила пуск управляемых авиабомб в Харьковской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины проинформировали, что вражеская тактическая авиация применила управляемые авиационные бомбы в Харьковской области.
Кулеба обвиняет союзников в поражениях на поле боя из-за недостаточной военной помощи: "Я обвиняю всех, кто делает недостаточно"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в недавних неудачах Украины на поле боя "всех, кто делает недостаточно", признав, что нынешняя ситуация является "сложной" из-за недостаточной поставки военной помощи, которую приходится компенсировать героизмом и самопожертвованием своих солдат.
Украинские группы разминирования очищают освобожденные территории от взрывоопасных предметов
За прошедшую неделю 286 групп разминирования Министерства обороны очистили 6 973 га земли, 6 940 га сельскохозяйственных угодий, 2,1 км дорог, 0,3 км трубопроводов и 1,55 км линий электропередач на освобожденных территориях, обезвредив 3 630 взрывоопасных предметов.
Тактическая авиация противника активно действует в Азовском море
В акватории Азовского моря зафиксирована активность вражеской тактической авиации, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
В закарпатской деревне сожитель матери убил 10-летнего мальчика, поджег одежду ребенка
33-летний сожитель матери в Закарпатской области подозревается в том, что после ссоры намеренно поджег одежду ее 10-летнего сына, вызвав смертельные ожоги, которые привели к смерти ребенка.
Сумщина: Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности (5 класса) на подавляющем большинстве территории Сумской области с 18 по 20 мая, призывая жителей быть осторожными с открытым огнем вблизи лесов и лугов.
В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
В Харькове прогремели взрывы, полиция Харьковской области призвала жителей не выходить из укрытий, пока не будет отменена воздушная тревога.
Обнаружены пуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области
Воздушные Силы Украины предупреждают о вражеских запусках управляемых авиационных бомб с самолетов тактической авиации в Харьковской области.