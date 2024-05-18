Оккупанты совершили 46 обстрелов на Сумщине: один житель ранен в результате минометных ударов

В течение дня россияне совершили 46 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В результате минометных обстрелов ранен житель одной общины. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня оккупанты провели 46 обстрелов на приграничных территориях и в населенных пунктах Сумской области, что привело к 284 взрывам. Атакованы были Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Шалыгинская и Середино-Будская громады.

Ситуация в общинах:

Краснопольская: противник применил минометы (13 взрывов), сбросил с БпЛА взрывные устройства (6 взрывов) и нанес удары дроном типа FPV (2 взрыва).

Эсманьская: подверглась минометным обстрелам (19 взрывов), обстрелам из стрелкового оружия и артобстрелам (25 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов ранен житель громады.

Новослободская: зафиксированы обстрелы из минометов (22 взрыва), артиллерии (27 взрывов) и реактивных систем залпового огня (16 взрывов).

Белопольская: вражеские войска ударили из артиллерии (43 взрыва), гранатометов АГС (30 взрывов) и сбросили с БпЛА взрывные устройства (3 взрыва).

Середино-Будская: на ее территорию сброшено 17 мин.

Великописаревская: подверглась артиллерийским обстрелам (6 взрывов) и минометным обстрелам (5 взрывов).

Николаевская: подверглась артиллерийскому обстрелу (4 взрыва).

Юнаковская: зафиксированы артиллерийские обстрелы (7 взрывов).

Шалыгинская: вражеская армия сбросила 14 мин на территорию громады, также был зафиксирован артобстрел (24 взрыва).

Хотинская: нанесен удар дроном типа FPV (1 взрыв).

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