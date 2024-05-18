Сумщина: Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sumyСумы
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  107341 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  106168 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  133582 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  125326 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  116928 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123268 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134449 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125303 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118595 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  221889 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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За сутки авиация поразила 18 районов сосредоточения личного состава врага и два их ЗРК - Генштаб

За сутки авиация поразила 18 районов сосредоточения личного состава врага и два их ЗРК - Генштаб

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Погода на 19 мая: переменная облачность, преимущественно без осадков

Погода на 19 мая: переменная облачность, преимущественно без осадков

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Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по трем пунктам

Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по трем пунктам

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Украинские военные отбили атаку россиян в Часовом Яру, уничтожив более 20 единиц вражеской бронетехники - Зеленский

Украинские военные отбили атаку россиян в Часовом Яру, уничтожив более 20 единиц вражеской бронетехники - Зеленский

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В Донецкой области зенитчики 110 бригады сбили вражеский Су-25

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В Одесской области дальнобойщики перекрыли трассу на Киев

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Запад боится, что рф проигрывает войну и не хочет, чтобы Украина ее проиграла - Зеленский

Запад боится, что рф проигрывает войну и не хочет, чтобы Украина ее проиграла - Зеленский

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Украина имеет лишь около 25% необходимых средств ПВО - Президент

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  221889 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  212824 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  272619 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  291733 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  491846 просмотра

Сумщина: Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности (5 класса) на подавляющем большинстве территории Сумской области с 18 по 20 мая, призывая жителей быть осторожными с открытым огнем вблизи лесов и лугов.

Общество •   •  1566 просмотра
Сумщина: Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности

В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

В Харькове прогремели взрывы, полиция Харьковской области призвала жителей не выходить из укрытий, пока не будет отменена воздушная тревога.

Общество •   •  6961 просмотра
В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

Обнаружены пуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области

Воздушные Силы Украины предупреждают о вражеских запусках управляемых авиационных бомб с самолетов тактической авиации в Харьковской области.

Война •   •  8851 просмотра
Обнаружены пуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области

рф атакует: обнаружена ракетная опасность для восточных областей

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о ракетной опасности для восточных областей.

Война •   •  8773 просмотра
рф атакует: обнаружена ракетная опасность для восточных областей

За сутки авиация поразила 18 районов сосредоточения личного состава врага и два их ЗРК - Генштаб

На большинстве участков фронта динамика боевых действий остается напряженной, украинские войска адекватно отвечают на российские обстрелы и проводят штурмовые операции с целью вытеснения противника.

Война •   •  9589 просмотра
За сутки авиация поразила 18 районов сосредоточения личного состава врага и два их ЗРК - Генштаб

Погода на 19 мая: переменная облачность, преимущественно без осадков

19 мая в Украине переменная облачность, без осадков, лишь днем на Левобережье и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы.

Общество •   •  9330 просмотра
Погода на 19 мая: переменная облачность, преимущественно без осадков

Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по трем пунктам

Украина ожидает, что участники Глобального саммита мира совместно разработают план действий по свободному судоходству, ядерной и энергетической безопасности, а также обмену пленными и возвращению депортированных детей.

политика •   •  13732 просмотра
Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по трем пунктам

Украинские военные отбили атаку россиян в Часовом Яру, уничтожив более 20 единиц вражеской бронетехники - Зеленский

Украинские военные отбили российскую атаку на Часовой Яр в Донецкой области и уничтожили более 20 единиц вражеской бронетехники.

Война •   •  13598 просмотра
Украинские военные отбили атаку россиян в Часовом Яру, уничтожив более 20 единиц вражеской бронетехники - Зеленский

Зеленский о разговоре с Си: он заверил, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины

В телефонном разговоре председатель КНР Си Цзиньпин заверил президента Владимира Зеленского, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины.

политика •   •  13883 просмотра
Зеленский о разговоре с Си: он заверил, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины

В Донецкой области зенитчики 110 бригады сбили вражеский Су-25

Зенитчики 110-й бригады Вооруженных Сил Украины сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области, и это уже четвертый самолет противника, сбитый бригадой.

Война •   •  13660 просмотра
В Донецкой области зенитчики 110 бригады сбили вражеский Су-25