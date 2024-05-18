Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Сумщина: Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности
В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Обнаружены пуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области
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За сутки авиация поразила 18 районов сосредоточения личного состава врага и два их ЗРК - Генштаб
Погода на 19 мая: переменная облачность, преимущественно без осадков
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Украинские военные отбили атаку россиян в Часовом Яру, уничтожив более 20 единиц вражеской бронетехники - Зеленский
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Сумщина: Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности (5 класса) на подавляющем большинстве территории Сумской области с 18 по 20 мая, призывая жителей быть осторожными с открытым огнем вблизи лесов и лугов.
В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
В Харькове прогремели взрывы, полиция Харьковской области призвала жителей не выходить из укрытий, пока не будет отменена воздушная тревога.
Обнаружены пуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области
Воздушные Силы Украины предупреждают о вражеских запусках управляемых авиационных бомб с самолетов тактической авиации в Харьковской области.
рф атакует: обнаружена ракетная опасность для восточных областей
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о ракетной опасности для восточных областей.
За сутки авиация поразила 18 районов сосредоточения личного состава врага и два их ЗРК - Генштаб
На большинстве участков фронта динамика боевых действий остается напряженной, украинские войска адекватно отвечают на российские обстрелы и проводят штурмовые операции с целью вытеснения противника.
Погода на 19 мая: переменная облачность, преимущественно без осадков
19 мая в Украине переменная облачность, без осадков, лишь днем на Левобережье и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы.
Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по трем пунктам
Украина ожидает, что участники Глобального саммита мира совместно разработают план действий по свободному судоходству, ядерной и энергетической безопасности, а также обмену пленными и возвращению депортированных детей.
Украинские военные отбили атаку россиян в Часовом Яру, уничтожив более 20 единиц вражеской бронетехники - Зеленский
Украинские военные отбили российскую атаку на Часовой Яр в Донецкой области и уничтожили более 20 единиц вражеской бронетехники.
Зеленский о разговоре с Си: он заверил, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины
В телефонном разговоре председатель КНР Си Цзиньпин заверил президента Владимира Зеленского, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины.
В Донецкой области зенитчики 110 бригады сбили вражеский Су-25
Зенитчики 110-й бригады Вооруженных Сил Украины сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области, и это уже четвертый самолет противника, сбитый бригадой.