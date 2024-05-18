Сумщина: Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности

Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности на Сумщине. Об этом сообщает Сумской городской совет, передает УНН.

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В течение 18 - 20 мая на большей территории Сумской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Это означает, что погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения лесных пожаров при наличии источников возгорания, таких как открытый огонь.

Жителей области призывают к ответственности и осторожности при обращении с открытым огнем, особенно во время пребывания вблизи лесов и на лугах.

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