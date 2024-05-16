Без ночных заморозков с грозовыми дождями днем: синоптики дали прогноз до конца недели

Небольшие дожди и грозы ожидаются в некоторых регионах Украины в ближайшие дни, ночью заморозков уже не прогнозируется, температура воздуха будет колебаться от 4-11°C ночью до 13-23°C днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра, 17 мая, без осадков, лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье и в северо-восточной части небольшие дожди; температура ночью 4-9° тепла, днем 16-21°, в восточных областях 13-18°.

18 мая в Карпатском регионе, северных, восточных и Одесской областях, днем 19 мая на большей части территории страны местами небольшие кратковременные дожди, грозы; температура ночью 6-11°, днем 17-23°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Небольшие дожди на юго-востоке и до 20° тепла: прогноз на сегодня