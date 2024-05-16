Без нічних заморозків з грозовими дощами вдень: синоптики дали прогноз до кінця тижня
Київ • УНН
Найближчими днями в деяких регіонах України очікуються невеликі дощі, грози, температура повітря коливатиметься від 4-11°C вночі до 13-23°C вдень.
Невеликі дощі та грози очікуються в деяких регіонах України найближчими днями, уночі заморозків уже не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 4-11°C вночі до 13-23°C вдень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, завтра, 17 травня, без опадів, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та в північно-східній частині невеликі дощі; температура вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°, у східних областях 13-18°.
18 травня в Карпатському регіоні, північних, східних та Одеській областях, вдень 19 травня на більшій частині території країни місцями невеликі короткочасні дощі, грози; температура вночі 6-11°, вдень 17-23°.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Невеликі дощі на південному сході та до 20° тепла: прогноз на сьогодні16.05.24, 08:19 • 64569 переглядiв