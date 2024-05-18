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Сумщина: Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки

Сумщина: Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки

Київ • УНН

 • 37867 перегляди

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку (5 класу) на переважній більшості території Сумської області з 18 по 20 травня, закликаючи мешканців бути обережними з відкритим вогнем поблизу лісів та луків.

Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки на Сумщині. Про це повідомляє Сумська міська рада, передає УНН.

Деталі

Протягом 18 – 20 травня на переважній території Сумської області збережеться надзвичайна пожежна небезпека (5 клас). Це означає, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження лісових пожеж за наявності джерел займання, таких як відкритий вогонь.

Мешканців області закликають до відповідальності й обережності при поводженні з відкритим вогнем, особливо під час перебування поблизу лісів та на луках.

Без нічних заморозків з грозовими дощами вдень: синоптики дали прогноз до кінця тижня16.05.24, 11:58 • 16455 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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