Сумщина: Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку (5 класу) на переважній більшості території Сумської області з 18 по 20 травня, закликаючи мешканців бути обережними з відкритим вогнем поблизу лісів та луків.
Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки на Сумщині. Про це повідомляє Сумська міська рада, передає УНН.
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Протягом 18 – 20 травня на переважній території Сумської області збережеться надзвичайна пожежна небезпека (5 клас). Це означає, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження лісових пожеж за наявності джерел займання, таких як відкритий вогонь.
Мешканців області закликають до відповідальності й обережності при поводженні з відкритим вогнем, особливо під час перебування поблизу лісів та на луках.
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