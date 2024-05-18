Окупанти здійснили 46 обстрілів на Сумщині: один житель поранений у результаті мінометних ударів
Київ • УНН
росіяни 46 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 284 вибухи та поранивши мешканця Есманської громади.
Протягом дня росіяни здійснили 46 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Внаслідок мінометних обстрілів поранено жителя однієї громади. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Упродовж дня окупанти провели 46 обстрілів на прикордонних територіях та в населених пунктах Сумської області, що призвело до 284 вибухів. Атаковані були Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська громади.
Ситуація в громадах:
Краснопільська: противник застосував міномети (13 вибухів), скинув з БпЛА вибухові пристрої (6 вибухів) та наніс удари дроном типу FPV (2 вибухи).
Есманьська: зазнала мінометних обстрілів (19 вибухів), обстрілу зі стрілецької зброї та артобстрілів (25 вибухів). Внаслідок одного з мінометних обстрілів поранено жителя громади.
Новослобідська: зафіксовано обстріли з мінометів (22 вибухи), артилерії (27 вибухів) та реактивних систем залпового вогню (16 вибухів).
Білопільська: ворожі війська вдарили з артилерії (43 вибухи), гранатометів АГС (30 вибухів) та скинули з БпЛА вибухові пристрої (3 вибухи).
Середино-Будська: на її територію скинуто 17 мін.
Великописарівська: зазнала артилерійських обстрілів (6 вибухів) та мінометних обстрілів (5 вибухів).
Миколаївська: зазнала артилерійського обстрілу (4 вибухи).
Юнаківська: зафіксовано артилерійські обстріли (7 вибухів).
Шалигинська: ворожа армія скинула 14 мін на територію громади, також було зафіксовано артобстріл (24 вибухи).
Хотінська: завдано удар дроном типу FPV (1 вибух).
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