Оккупанты разрушили 29 медучреждений на Херсонщине, еще 110 - повредили
Киев • УНН
россияне полностью разрушили 29 медицинских учреждений и повредили еще 110 в Херсонской области Украины, сообщает председатель Херсонской областной военной администрации.
Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что россияне полностью уничтожили 29 медучреждений на Херсонщине, 110 повредили, передает УНН.
"рф уничтожила на Херсонщине 29 учреждений здравоохранения полностью. Еще 110 больниц побиты снарядами. Медицинские учреждения все равно продолжают быть целью для российской армии. Но несмотря на это, нам удалось восстановить 29 медучреждений. В 21 больнице проведены частичные работы", - сообщил Прокудин.
Он добавил, что медики из других областей помогают медсистеме работать в штатном режиме.
На Херсонщине россияне ударили по автобусу с гуманитарной помощью26 марта 2024, 12:10 • 15267 просмотров
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
Оккупанты разрушили 29 медучреждений на Херсонщине, еще 110 - повредили
Правоохранители перекрыли международный канал поставки наркотиков в Европу: задержана группа преступников
В обмен на оружие россия начала прямые поставки нефти в КНДР - Financial Times
На Херсонщине из-за обстрела рф обвалились железобетонная конструкция дома
Юсов: операции ГУР на море - вопрос безопасности не только для Украины, но и для соседних стран
"Это уже хроническое": Подоляк ответил на новые заявления секретаря совбеза рф и главы фсб
Нацгвардия стала незаменимой на передовой и в поддержании безопасности в тылу - Зеленский по случаю 10-й годовщины создания НГУ
В результате атак рф на Берислав уже трое пострадавших - Херсонская ОВА
F-16 готовы в случае угрозы: в Польше отреагировали на пролет ракеты рф и демарш российского посла
Удары по военным объектам будут продолжаться пока россияне не покинут Крым - Евлаш
Популярные
Публикации
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Оккупанты разрушили 29 медучреждений на Херсонщине, еще 110 - повредили
россияне полностью разрушили 29 медицинских учреждений и повредили еще 110 в Херсонской области Украины, сообщает председатель Херсонской областной военной администрации.
Правоохранители перекрыли международный канал поставки наркотиков в Европу: задержана группа преступников
Правоохранители перекрыли международный канал поставки наркотиков в Европу, задержав в Киеве и Запорожье группу из семи злоумышленников, которые занимались контрабандой метадона из Украины в ЕС.
В обмен на оружие россия начала прямые поставки нефти в КНДР - Financial Times
Россия начала прямые поставки нефти в Северную Корею вопреки санкциям ООН, а Пхеньян предоставляет рф оружие в ответ, что является бартерной сделкой, открыто нарушающей санкции.
На Херсонщине из-за обстрела рф обвалились железобетонная конструкция дома
В Херсонской области в жилом доме в результате российского обстрела обвалилась железобетонная конструкция.
Юсов: операции ГУР на море - вопрос безопасности не только для Украины, но и для соседних стран
Операции украинской разведки на море, включая освобождение острова Змеиный и уничтожение российских кораблей, значительно уменьшили количество российских атак с моря и оттеснили вражеский флот, обеспечив безопасность не только для Украины, но и для соседних стран, таких как Молдова.
"Это уже хроническое": Подоляк ответил на новые заявления секретаря совбеза рф и главы фсб
Обвинения россии в причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" были опровергнуты советником Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком, который назвал их хронической ложью и коллективной неадекватностью.
Нацгвардия стала незаменимой на передовой и в поддержании безопасности в тылу - Зеленский по случаю 10-й годовщины создания НГУ
Национальная гвардия Украины стала незаменимой на фронте и в поддержании безопасности, играя решающую роль в боях против россии, уничтожая вражескую технику и мины, защищая гражданское население.
В результате атак рф на Берислав уже трое пострадавших - Херсонская ОВА
Три человека получили ранения в результате российских авиаударов по Бериславу Херсонской области.
F-16 готовы в случае угрозы: в Польше отреагировали на пролет ракеты рф и демарш российского посла
В Польше отреагировали на то, что российская ракета нарушила польское воздушное пространство. В стране предупреждают, что истребители F-16 и системы противоракетной обороны Польши приведены в боевую готовность на случай дальнейших угроз, а также раскритиковали отказ российского посла объяснить "ракетный" инцидент.
Удары по военным объектам будут продолжаться пока россияне не покинут Крым - Евлаш
Военно-воздушные силы Украины будут продолжать наносить удары по военным объектам в Крыму до тех пор, пока россияне не покинут полуостров и другие оккупированные территории Украины.