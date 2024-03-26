Оккупанты разрушили 29 медучреждений на Херсонщине, еще 110 - повредили

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что россияне полностью уничтожили 29 медучреждений на Херсонщине, 110 повредили, передает УНН.

"рф уничтожила на Херсонщине 29 учреждений здравоохранения полностью. Еще 110 больниц побиты снарядами. Медицинские учреждения все равно продолжают быть целью для российской армии. Но несмотря на это, нам удалось восстановить 29 медучреждений. В 21 больнице проведены частичные работы", - сообщил Прокудин.

Он добавил, что медики из других областей помогают медсистеме работать в штатном режиме.

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