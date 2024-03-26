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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты разрушили 29 медучреждений на Херсонщине, еще 110 - повредили

Оккупанты разрушили 29 медучреждений на Херсонщине, еще 110 - повредили

Киев  •  УНН

26 марта 2024, 13:33  •  14296 просмотра

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россияне полностью разрушили 29 медицинских учреждений и повредили еще 110 в Херсонской области Украины, сообщает председатель Херсонской областной военной администрации.

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что россияне полностью уничтожили 29 медучреждений на Херсонщине, 110 повредили, передает УНН.

"рф уничтожила на Херсонщине 29 учреждений здравоохранения полностью. Еще 110 больниц побиты снарядами. Медицинские учреждения все равно продолжают быть целью для российской армии. Но несмотря на это, нам удалось восстановить 29 медучреждений. В 21 больнице проведены частичные работы", - сообщил Прокудин.

Он добавил, что медики из других областей помогают медсистеме работать в штатном режиме.

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