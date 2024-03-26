На Херсонщине россияне ударили по автобусу с гуманитарной помощью

российские войска атаковали двумя FPV-дронами автобус, который вез на Херсонщине гуманитарную помощь. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

В селе Одрадокаменка россияне ударили двумя FPV-дронами по автобусу, который вез гуманитарную помощь - написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, автобус и груз - уничтожены. Водитель и пассажиры чудом не пострадали, добавил Прокудин.

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Также российские войска сегодня сбросили с дрона взрывчатку на Берислав Херсонской области, 50-летний мужчина получил ранения.