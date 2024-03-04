Оккупанты размещают боевые вертолеты на территории "Азовстали"

Партизаны сообщают, что захватчики активно используют территорию "Азовстали" в Мариуполе для дислокации своей боевой авиации. Об этом движение "АТЕШ" сообщило в Telegram, пишет УНН.

Агенты движения "АТЕШ" сообщают, что оккупанты активно используют руины "Азовстали" для дислокации своей боевой авиации. Оттуда они привлекаются к боевым задачам, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что партизаны активно мониторят активность авиации противника, а также дислокацию его войск. Уже выявлен ряд частных домовладений, где расквартированы пилоты оккупантов.

Всю информацию агенты движения "АТЕШ" передали Силам обороны Украины.

Напомним

По информации партизан, российские военные начали использовать гражданские аэропорты Сочи для размещения там армейской авиации.

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