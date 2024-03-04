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Оккупанты размещают боевые вертолеты на территории "Азовстали"

Оккупанты размещают боевые вертолеты на территории "Азовстали"

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 12:25  •  10811 просмотра

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Партизаны сообщили, что российские войска используют руины металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе для развертывания боевой авиации.

Партизаны сообщают, что захватчики активно используют территорию "Азовстали" в Мариуполе для дислокации своей боевой авиации. Об этом движение "АТЕШ" сообщило в Telegram, пишет УНН.

Агенты движения "АТЕШ" сообщают, что оккупанты активно используют руины "Азовстали" для дислокации своей боевой авиации. Оттуда они привлекаются к боевым задачам,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что партизаны активно мониторят активность авиации противника, а также дислокацию его войск. Уже выявлен ряд частных домовладений, где расквартированы пилоты оккупантов.

Всю информацию агенты движения "АТЕШ" передали Силам обороны Украины.

Напомним

По информации партизан, российские военные начали использовать гражданские аэропорты Сочи для размещения там армейской авиации.

Ночные взрывы в Крыму: в Феодосии уничтожен нефтепровод оккупантов - АТЕШ3 марта 2024, 10:29 • 26906 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
telegramТелеграмма
mariupolМариуполь
Окупанти розміщують бойові гелікоптери на території "Азовсталі"
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