Окупанти розміщують бойові гелікоптери на території "Азовсталі"
Київ • УНН
Партизани повідомили, що російські війська використовують руїни металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі для розгортання бойової авіації.
Партизани повідомляють, що загарбники активно використовують територію "Азовсталі" у Маріуполі для дислокації своєї бойової авіації. Про це рух "АТЕШ" повідомив у Telegram, пише УНН.
Агенти руху "АТЕШ" повідомляють, що окупанти активно використовують руїни "Азовсталі" для дислокації своєї бойової авіації. Звідти вони залучаються до бойових завдань,
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Зазначається, що партизани активно моніторять активність авіації супротивника, а також дислокацію його військ. Вже виявлено низку приватних домоволодінь, де розквартировані пілоти окупантів.
Усю інформацію агенти руху "АТЕШ" передали Силам оборони України.
Нагадаємо
За інформацією партизанів, російські військові почали використовувати цивільні аеропорти сочі для розміщення там армійської авіації.
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