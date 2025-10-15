Оккупанты провели обыски у крымских татар и задержали четырех женщин: детали
Киев • УНН
В оккупированном Крыму 15 октября россияне провели серию обысков в домах крымских татар. Задержаны четыре женщины, среди них жена политзаключенного Ремзи Ниметуллаева.
Утром 15 октября во временно оккупированном Крыму россияне провели серию обысков в домах крымских татар. Это произошло в Бахчисарайском районе и в селах, административно относящихся к Севастополю, сообщает УНН со ссылкой на главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.
Подробности
По словам Чубарова, оккупанты задержали четырех женщин, среди них - жену политзаключенного Ремзи Ниметуллаева. Его задержали по обвинению в якобы принадлежности к панисламистской организации "Хизб ут-Тахрир".
Всех задержанных вывезли в Симферополь - в так называемое "управление фсб рф по Республике Крым и городу Севастополю"
В настоящее время судьба задержанных неизвестна.
Напомним
Ранее УНН писал, что российские оккупанты в Крыму усилили проверки автомобилей из-за наклеек, чтобы выявить проукраинских граждан. "Крымский смерш" проверял машины, соцсети и уровень русофобии.