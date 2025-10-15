$41.610.01
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 7780 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
14 жовтня, 23:34 • 11149 перегляди
Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба
14 жовтня, 19:16 • 28701 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 59073 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 52243 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00 • 46946 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 79810 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 27285 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 61820 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Окупанти провели обшуки у кримських татар та затримали чотирьох жінок: деталі

Київ • УНН

 • 1288 перегляди

В окупованому Криму 15 жовтня росіяни провели серію обшуків у будинках кримських татар. Затримано чотирьох жінок, серед них дружина політв’язня Ремзі Німетуллаєва.

Окупанти провели обшуки у кримських татар та затримали чотирьох жінок: деталі

Вранці 15 жовтня у тимчасово окупованому Криму росіяни здійснили серію обшуків в домівках кримських татар. Це відбулось у Бахчисарайському районі та в селах, що адміністративно належать до Севастополя, повідомляє УНН з посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Деталі

За словами Чубарова, окупанти затримали чотирьох жінок, серед них - дружину політв’язня Ремзі Німетуллаєва. Його затримали за звинуваченням у нібито належності до панісламістської організації "Хізб ут-Тахрір".

Усіх затриманих вивезли до Сімферополя - до так званого "управління фсб рф у Республіці Крим та місті Севастополі"

- написав Чубаров.

Наразі доля затриманих невідома.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що російські окупанти в Криму посилили перевірки автомобілів через наліпки, щоб виявити проукраїнських громадян. "Кримський смерш" перевіряв машини, соцмережі та рівень русофобії.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Рефат Чубаров
Сімферополь
Крим
Севастополь