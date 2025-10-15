Окупанти провели обшуки у кримських татар та затримали чотирьох жінок: деталі
Київ • УНН
В окупованому Криму 15 жовтня росіяни провели серію обшуків у будинках кримських татар. Затримано чотирьох жінок, серед них дружина політв’язня Ремзі Німетуллаєва.
Вранці 15 жовтня у тимчасово окупованому Криму росіяни здійснили серію обшуків в домівках кримських татар. Це відбулось у Бахчисарайському районі та в селах, що адміністративно належать до Севастополя, повідомляє УНН з посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.
Деталі
За словами Чубарова, окупанти затримали чотирьох жінок, серед них - дружину політв’язня Ремзі Німетуллаєва. Його затримали за звинуваченням у нібито належності до панісламістської організації "Хізб ут-Тахрір".
Усіх затриманих вивезли до Сімферополя - до так званого "управління фсб рф у Республіці Крим та місті Севастополі"
Наразі доля затриманих невідома.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що російські окупанти в Криму посилили перевірки автомобілів через наліпки, щоб виявити проукраїнських громадян. "Кримський смерш" перевіряв машини, соцмережі та рівень русофобії.