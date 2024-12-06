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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты перекрыли Крымский мост, в Керчи прогремели взрывы

Оккупанты перекрыли Крымский мост, в Керчи прогремели взрывы

Киев  •  УНН

 • 315 просмотра

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Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту, в Керчи слышны взрывы в районе судостроительного завода "Затока". В Керченском проливе сообщают о возможном появлении украинских морских дронов.

Утром 6 декабря россияне перекрыли Крымский мост, в соцсетях сообщают о взрывах в Керчи. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер" и российские паблики, пишет УНН.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне обзора, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности,

- говорится в сообщении.

Впоследствии в телеграмм-канале " Крымский ветер "написали о громких звуках взрывов в Керчи в районе судостроительного завода" Затока", а также зареве в пригороде Керчи, Аршинцевом.

Через некоторое время в этом же телеграм-канале добавили со ссылкой на информацию подписчиков, что в Керченском проливе совершают прорыв украинские морские дроны, а "Z-военные пытаются их уничтожить с моря, с берега и с воздуха".

Заграждения, которыми рф пытается прикрыть Керченский мост, прибило к берегам Керчи13 окт. 2024, 14:30 • 34104 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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