Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту
Киев • УНН
Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто оккупантами. Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на мосту, передает УНН.
Детали
Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, традиционно призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.
Дополнение
Прошлой ночью оккупанты тоже перекрывали Крымский мост. Тогда во временно оккупированной Феодосии в ночь на 3 марта прогремели взрывы.
Движение по Крымскому мосту перекрыли на фоне сообщений о взрывах3 марта 2024, 00:35 • 101275 просмотров
Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту
Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто оккупантами. Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.
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