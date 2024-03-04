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Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту

Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 01:09  •  1562 просмотра

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Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто оккупантами. Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на мосту, передает УНН.

Детали

Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, традиционно призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

Дополнение

Прошлой ночью оккупанты тоже перекрывали Крымский мост. Тогда во временно оккупированной Феодосии в ночь на 3 марта прогремели взрывы.

Движение по Крымскому мосту перекрыли на фоне сообщений о взрывах3 марта 2024, 00:35 • 101275 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
telegramТелеграмма
Окупанти перекрили рух Кримським мостом
Occupants block traffic on the Crimean bridge
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Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту

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