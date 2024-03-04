Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на мосту, передает УНН.

Детали

Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, традиционно призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

Дополнение

Прошлой ночью оккупанты тоже перекрывали Крымский мост. Тогда во временно оккупированной Феодосии в ночь на 3 марта прогремели взрывы.

Движение по Крымскому мосту перекрыли на фоне сообщений о взрывах