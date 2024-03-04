Окупанти перекрили рух Кримським мостом
Київ • УНН
Рух Кримським мостом був тимчасово перекритий окупантами. Проїзд Кримським мостом періодично перекривають, зокрема через спроби атак на Крим і повітряних тривог.
Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, повідомляється в Telegram-каналі інформаційного центру про ситуацію на мосту, передає УНН.
Деталі
Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, традиційно закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.
Проїзд Кримським мостом періодично перекривають, у тому числі через спроби атак на Крим і повітряних тривог.
Доповнення
Минулої ночі окупанти теж перекривали Кримський міст. Тоді у тимчасово окупованій Феодосії в ніч на 3 березня пролунали вибухи.
Рух Кримським мостом перекрили на тлі повідомлень про вибухи03.03.24, 02:35 • 101723 перегляди