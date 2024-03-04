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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Окупанти перекрили рух Кримським мостом

Київ • УНН

 • 107411 перегляди

Рух Кримським мостом був тимчасово перекритий окупантами. Проїзд Кримським мостом періодично перекривають, зокрема через спроби атак на Крим і повітряних тривог.

Окупанти перекрили рух Кримським мостом

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, повідомляється в Telegram-каналі інформаційного центру про ситуацію на мосту, передає УНН.

Деталі

Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, традиційно закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Проїзд Кримським мостом періодично перекривають, у тому числі через спроби атак на Крим і повітряних тривог.

Доповнення

Минулої ночі окупанти теж перекривали Кримський міст. Тоді у тимчасово окупованій Феодосії в ніч на 3 березня пролунали вибухи.

Рух Кримським мостом перекрили на тлі повідомлень про вибухи03.03.24, 02:35 • 101723 перегляди

Лілія Подоляк

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